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Ярмарки з продажу ялинок у Києві запрацює з 15 грудня: названі ціни та адреси

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П'ятниця 10 грудня 2021 16:36
Ярмарки з продажу ялинок у Києві запрацює з 15 грудня: названі ціни та адреси Фото: ярмарок з продажу ялинок у Києві запрацює з 15 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві облаштували більше ніж 200 майданчиків з продажу живих новорічних ялинок. Ярмарки працюватимуть з 15 по 31 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, бажано купувати ялинки на офіційних ярмарках, оскільки на стихійних ринках продаж дерев реалізовується без документів, у зв’язку з чим вони можуть бути шкідливими.

Офіційні ярмарки працюватимуть цьогоріч протягом двох тижнів: з 15 по 31 грудня.

Цьогорічні вимоги до організації ярмарок:

  • усі дерева мають бути чиповані або містити етикетки. Це захищатиме від купівлі незаконно зрублених дерев.
  • майданчик обов’язково повинен бути огородженим;
  • ярмарка повинна містити інформацією про підприємницьку діяльність, яка здійснює продаж на локації;
  • повинна бути лінійка для виміру розміру дерева й зазначена вартість погонного метра.

Згідно з даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва - вартість хвойних на офіційних ярмарках складатиме від 150 до 500 гривень.

З адресним переліком цьогорічних офіційних ярмарків можна ознайомитись у прикріпленому документі:

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