Глава МОЗ грубо порушує карантин: з'явилося фото

Максим Степанов порушив правила карантину в Україні під час зустрічі з представниками соціально відповідального бізнесу, який допомагає країні в боротьбі з коронавірусом. Глава МОЗ проігнорував вимогу про обов'язкове носіння маски.

Відповідне фото опубліковано на Facebook-сторінці міністерства 24 квітня.

Зазначимо, що ще вчора міністр розповідав українцям, що носити маски та пам'ятати про соціальну дистанцію доведеться ще довгий час.

Сьогодні Степанов був присутній на зустрічі з підприємцями без цього засобу індивідуального захисту. Як видно на знімку, деякі учасники обговорення також вибірково підійшли до вимоги про масочний режим та правилах її носіння - зокрема, медики не рекомендують торкатися маски руками, а можна тільки за "вушка".

Глава МОЗ Максим Степанов порушив правила карантину (Фото: facebook.com/moz.ukr)

Степанов не єдиний, хто порушує карантинні норми. Так, багато українських політиків також не дотримуються правил безпеки, наражаючи на ризик не лише себе, а й своїх колег - народних депутатів.

Як відомо, уряд продовжив карантин по 11 травня та анонсував ряд поступових послаблень обмежувальних заходів. У МОЗ наголошують, що на зняття тих чи інших заборон впливатиме те, як українці дотримуватимуться правил і при поліпшенні епідеміологічного стану в країні.

Верховна Рада ввела відповідальність за недотримання правил карантину ще 17 березня. З 6 квітня уряд заборонив перебувати у громадських місцях без маски та пересуватися групою понад дві особи, парки, сквери та спортивні майданчики закриті на карантин, а громадяни зобов'язані завжди носити з собою документи для ідентифікації особистості.

На порушників складають адмінпротокол та штрафують на суму від 17 до 34 тисяч гривень, але якщо їхні дії призведуть до зараження або смерті інших людей - покарання передбачає до 8 років в'язниці.

До речі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в цьому році світ не зможе перемогти коронавірус, а масочний режим і дистанція стануть нормою на найближчі два роки.