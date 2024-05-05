Уникальная локация. Почему стоит посетить самое маленькое село в горах Закарпатья

Чем интересно высокогорное село Ликицары, куда делись его жители и какой отдых там найдут туристы - в материале РБК-Украина

Живописное село Ликицары с давней историей – одно из самых маленьких в Закарпатье. В высокогорном населенном пункте осталось с десяток местных жителей. Но благодаря туризму село продолжает жить.

Об интересной истории локации и почему стоит ее посетить во время путешествия по Карпатам, РБК-Украина рассказал историк Виктор Шатров совместно с порталом о путешествиях "Go-To.Rest"

Как найти высокогорное село Ликицары

Село расположено среди живописных Карпат в Ужгородском районе Закарпатской области и принадлежит к Турье-Реметовской территориальной общине.

В это отдаленное от цивилизации место ведет горная автомобильная дорога мимо села Турицы и Турички. Перед туристами открываются пейзажи невероятной красоты. По дороге все обращают внимание на огромное число "100" из сосен в буковом лесу, созданное лесниками в 1970 году. В наши дни эта дендронапись постепенно исчезает.

Далее относительно целое дорожное покрытие заканчивается и начинается дорога экстрима протяженностью 5 км, которую лучше преодолевать на внедорожнике или пешком. Впрочем, сложность дороги компенсируется невероятной красотой природы вокруг.

Само село находится на высоте около 600 м над уровнем моря вблизи горной полонины Руна.

Фото: Высокогорная деревня Ликицары (ukrainaincognita.com)

Откуда произошло название Ликицары

Кроме живописной природы, село Ликицары может похвастаться древней историей. Первые упоминания о нем уходят в далекий 15 век. Тогда оно также называлось Ликицары. Есть четыре версии происхождения этого оригинального названия.

Согласно первой, когда-то в далекие времена местные жители подняли восстание против царя. Длительная кровавая борьба мужественных закарпатцев против кровавого тирана завершилась победой простых крестьян и казнью деспота, состоявшейся на соседней горе Млаки. Убитый царь был огромного роста. Поэтому в память о победе село назвали Ликицары.

Вторая гипотеза происхождения названия села связывает его с тем, что там издавна велась активная торговля. По-видимому, значительная часть приезжавших сюда купцов были румынами, поскольку на румынском Ликицары означает место торговли.

Третья версия происхождения названия села связывает его с храмовыми иконами – ликами Царя Небесного.

Согласно четвертой версии, окрестности села издавна были местом для сбора целебных трав, из которых изготавливались лекарства.

В начале 18 века Ликицары стали частью Австрийской монархии. Именно в это время новые власти стали называть село Куруцвар. Согласно легенде, это название связано с тем, что бунтарский дух местных жителей был очень высоким и они очень активно приняли участие в великом восстании куруцев.

После распада Австро-Венгрии и вхождения Закарпатья в состав Чехословакии было восстановлено старое название села – Ликицары.

Почему село становилось все более безлюдным

После прихода советской власти в 1960-1970-х годах население села достигло своего максимума. Тогда здесь насчитывалось 350 человек и более 70 домов, а также действовала начальная школа на 40 детей.

Впоследствии, в связи со сложной дорогой и отсутствием работы начался активный отток жителей села в Ужгород и Перечин. По состоянию на 1989 год в селе Ликицары проживало всего 92 человека.

В годы независимости процесс депопуляции села продолжился. По последней переписи в 2001 году в Ликицарах насчитали всего 49 человек. На самом деле коренных жителей Ликицар осталось до 10 человек. Большинство из них люди постарше, которых зимой забирают к себе родственники. Так что в зимний период село становится почти полностью безлюдным. Здесь нет магазинов, школы, общественного транспорта. Чтобы попасть в ближайший магазин, придется пройти пешком по горной тропе 7 км.

Чем Ликицары привлекают туристов

Ликицары стали идеальным местом для любителей походов в горы.

Начиная с 2000-х годов заброшенные дома местных жителей начали скупать приезжие бизнесмены, преимущественно из Киева и Ужгорода. За короткое время стоимость местных домов выросла с 500 до 30 000 долларов.

Дело в том, что именно в то время разрабатывался большой проект "Ужгород - Полонина Руна". В нем предполагалось создать на Полонине Руна, недалеко от села Ликицары, огромный курорт мирового уровня с возможностью одновременного отдыха более 20 тысяч туристов. Впрочем, из-за мирового экономического кризиса и других факторов проект тогда так и не удалось реализовать и о нем забыли.

Фото: Вершина Полонины Руна (trubyna.org.ua)

А новые владельцы недвижимости в Ликицарах начали использовать дома под дачи или же, чтобы окупить инвестиции в недвижимость, превратили их в гостевые дома для туристов. Так началось развитие села как центра зеленого туризма. Именно он остается единственным шансом для выживания самого маленького села Закарпатья.

Деревянная церковь – уникальная достопримечательность в Ликицарах

Кроме природы, путешественников в селе Ликицары поражает своим архитектурным совершенством местная деревянная церковь святого Василия Великого. Именно с нее следует начать знакомство с селом. Храм находится на холме посреди сельского кладбища, а прицерковная территория окружена низкой каменной стеной. По мнению историков, этот шедевр сакральной архитектуры был построен еще в далеком 17 веке. Храм построен в бойковском стиле двухсрубным, трехдельным и трехэтажным. Материалом для создания стала ель. Рядом с храмом находится каркасная колокольня на высоком каменном фундаменте, построенная значительно позже – в 19 или 20 веках. Меньший колокол изготовили в Словакии в 1820 году, а большой в 1924 году отлил известный закарпатский литейщик Ференц Эгри.

В 1748 году храм святого Василия Великого в селе Ликицары претерпел существенную перестройку, после которой приобрел современный вид, относящийся к шатровому типу (позднебойковскому). А в 1932 году после ремонта крыша храма вместо деревянного покрытия была покрыта жестяной.

Фото: Церковь в Ликицарах (ukrainaincognita.com)

Последняя реставрация церкви состоялась в 2008 году, когда киевлянин Николай Чаленко, купивший себе в селе дом под дачу, за собственные средства капитально отремонтировал храм святого Василия Великого и вернул его крыше аутентичное деревянное покрытие.

Еще в советское время деревянную церковь в селе Ликицары взяли под охрану как памятник архитектуры. В 2018 году святыня признана объектом культурного наследия национального значения.

Храм действующий, периодически в нем совершаются богослужения. В открытом доступе контакт руководителя прихода Николая Гвоздака. Если договориться, церковь открыть специально для туристов.

Какое жилье есть в селе для туристов: цены

Рядом с храмом находится частный дом, обустроенный всеми удобствами. Здесь есть 10 койкомест и большое количество мест для карематов. Цены на проживание в этом доме летом – 1000 грн в сутки, зимой – 2000 грн в сутки.

Еще один хороший вариант размещения – глемпинг в соседнем селе Липовец. Но цены здесь начинаются от 3060 грн за двоих в сутки. Более бюджетные предложения обитания можно найти в селах Турички и Лумшоры. Здесь в частном секторе можно найти предложения от 450 грн в сутки.

Чем могут заняться туристы в селе и поблизости

Активные путешественники в окрестных лесах и долинах в теплое время года могут успешно заниматься "тихой охотой" на грибы и ягоды.

Самые активные туристы отправляются в походы в горы. Ликицары являются хорошим местом для людей, впервые в жизни отправляющихся в горный поход. Даже новички смогут с легкостью подняться на расположенную рядом горную полонину Руна, самая высокая точка которой находится на высоте 1482 м.

Полонина Руна является одной из самых больших полонин Украинских Карпат. Название переводится с местного диалекта как ровная. Она имеет вид большого плато протяженностью 15 км и площадью 1100 га. Этот живописный шедевр природы расположен между реками Уж и Латорицей. На пологих склонах Полонины Руна ратет огромное количество кустов вкусной черники (яфины) и брусники (чемез). Растительный мир горной долины также представлен многочисленными лекарственными травами: Иван-чай, зверобой, чабрец, исландский мох, лишайниками и маленькими горными соснами, а чуть ниже раскинулись густые буковые леса.

Фото: Железобетонная дорога на Полонину Руна (0312.ua)

На Полонине Руна в советское время действовала сверхсекретная радарная станция дальнего слежения. Именно к этому объекту была сооружена железобетонная дорога. Это позволяет в наше время заезжать на Полонину Руна даже на легковом автомобиле. Чтобы попасть на эту бетонку, следует добраться до села Липовец, расположенного на расстоянии чуть более 6 км от Ликицара.

Дорога на вершину Полонины Руна из Липовца имеет длину около 16 км. Это расстояние можно преодолеть и пешком. Поэтому пешеходный маршрут из Ликицара на вершину Полонины Руны можно спокойно преодолеть в течение дня с возвращением на ночевку в село. С вершины открывается невероятный вид на Карпаты. Фото этих видов выглядят, как произведение искусства.

Еще один пешеходный маршрут на полонину начинается из села Лумшоры, которое находится на расстоянии почти 12 км от Ликицара. Если двигаться по этому пути, то дорога туда и обратно будет занимать примерно 5-6 часов. Длина пути составляет 22 км, а перепад высоты около 600 м.

На Полонине Руна можно наблюдать за конями гуцульской породы, которые разводит фермерское хозяйство.

Фото: Лошади гуцульской породы (hutsulkoni.com)

Помимо однодневного тура на Полонину Руна из села Ликицары можно отправиться и в более продолжительные путешествия по горам. Стоит пройтись по хребту Дол, достичь Малой Голицы (1184 м), Ясеновой поляны и Лютянской Голицы (1375 м). А дальше перейти через полонину к мощному водопаду Воеводин на высоте 860 м над уровнем моря. Рядом находятся интересные для восхождения вершины Руна-Плай (1227 м) и Менчул (1998 м).

В селе Ликицары нет чанов или других спа-процедур, как в Лушморах. Но здесь расположен минеральный источник "Кадуб", вокруг которого обустроена часовня. Вода обладает необыкновенным вкусом и лечебными свойствами.

Посещая живописное горное село Ликицары, каждый турист в определенной степени приобщается к делу его спасения от исчезновения с карты Украины.

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