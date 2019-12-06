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Зеленський зустрівся із учасниками Євромайдану

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 01:37
Зеленський зустрівся із учасниками Євромайдану
Фото: зустріч Зеленського і учасників Єромайдану (president.gov.ua)

Злочини проти Майдану були основною темою для розмови з президентом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишніми студентами, котрі були серед організаторів Євромайдану та які постраждали у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Про це передає прес-служба Офісу президента.

Однією з найважливіших тем, яка обговорювалася, було розслідування злочинів проти учасників Євромайдану.

"Для вас справи Майдану - це дуже особисте. І, повірте, для нас теж. Я дуже хочу, щоб ми закінчили ці справи. Щоб ми змогли розслідувати їх повністю, і всі ті, хто десь ходить, їздить, чи літає, а повинні сидіти - щоб вони сиділи", - заявив Зеленський.

Зокрема, він наголосив на важливості перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР) і запевнив, що прокурори, які займалися справами Майдану, будуть задіяні й надалі в розслідуванні після ухвалення необхідних поправок Верховною радою.

"Ми хочемо поставити крапку у цій справі", - сказав президент.

Також присутні напередодні саміту у нормандському форматі в Парижі 9 грудня закликали Зеленського на зустрічі у Франції не погоджуватися на вибори на Донбасі "під дулами автоматів".

"Вони також наголосили, що хочуть повернути окуповані території, проте не ціною поступок державним суверенітетом. Вони запевнили, що й зараз готові стояти за свою державу та її інтереси", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, за даними ГПУ, справи стосовно 13 фігурантів у справі злочинів проти Майдану та убивства активістів Революції гідності на сьогодні розглядаються в українських судах.

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