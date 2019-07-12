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Загибель Дмитра Тимчука: з'явилися нові дані розслідування

STYLERЖиття    12.07.2019 - 14:49
Загибель Дмитра Тимчука: з'явилися нові дані розслідування
Дмитро Тимчук (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У квартирі Дмитра Тимчука виявили багато порожніх пляшок з-під алкоголю

Дмитро Тимчук, народний депутат України, загинув 19 червня у власній квартирі, за дивних обставин. Слідство розглядає кілька версій, в тому числі і самогубство. Жінка, яка знаходилася поруч з ним в момент загибелі, розповіла, що в останні тижні він був у дуже пригніченому стані, багато пив.

Дані про алкоголь підтверджуються також і в документах, які з'явилися в судовому реєстрі. Після трагедії, квартиру, в якій знайшли нардепа, ретельно обшукали і знайшли у смітнику багато пляшок від алкогольних напоїв – порожню півлітрову пляшку міцної настоянки Zubrovka, дві пляшки з-під вина "Алазанська долина", пляшку з-під лікеру Pina Colada. Суд призначив дактилоскопічну експертизу всіх знайдених пляшок, щоб визначити, хто до них доторкався.

Ще на одну експертизу, молекулярно-генетичну, також дали дозволу. Вона потрібна, щоб перевірити на наявність клітин з ядрами Тимчука та його співмешканки, а також сторонніх людей, на недопалках цигарок, які були виявлені в попільничці.

Також стало відомо ім'я цивільної дружини Тимчука – її звуть Олена Коваль. Саме вона повідомила в поліцію про трагедію і на допиті розповіла, що народний депутат вчинив самогубство. За словами жінки, він і напередодні трагедії намагався це зробити, але вона йому завадила.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цивільна дружина нардепа Тимчука розкрила всі деталі трагедії.

А також розповідали про те, що з'явилася інформація про депресію нардепа Дмитра Тимчука перед загибеллю.

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