Тимчук був пригнічений: несподіваний поворот у справі про загибель нардепа

Дмитро Тимчук (УНІАН)

Дмитро Тимчук останні дні був у песимістичному настрої

Дмитро Тимчук, народний депутат і координатор групи "Інформаційне спротив", міг вчинити самогубство. Про це пише видання "Страна" з посиланням на джерело в поліції.

Напередодні своєї загибелі Дмитро Тимчук був пригнічений і ходив по будинку зі зброєю в руках. Таку версію розповіла співробітникам поліції жінка, яка проживала разом з ним.

"Зі слів співмешканки Тимчук не спав з 4 ранку. Останнім часом він був пригнічений. Випивав. В день загибелі ходив по квартирі і крутив у руках пістолета. У нього давно були песимістичні настрої щодо ситуації, його місця і ролі в житті, в політиці. Говорив, що втомився, що життя втратило сенс і не розумів, що далі робити. Ходив крутив, і коли дівчина перебувала на кухні, а він у кімнаті - пролунав хлопок", - розповіло джерело.

Він додав, що жінка зайшла і побачила Дмитра Тимчука з кульовим пораненням в голову. Слідством було встановлено, що сторонніх в квартирі в цей час не було.

"На вході є камери. Слідча група встановила, що сторонніх осіб в квартирі не було", - додало джерело в поліції.

Також стало відомо, що у Дмитра Тимчука був нагородний пістолет "Форт", який він отримав від міністра оборони Степана Полторака в 2015 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці, друзі і колеги не вірять у самогубство Тимчука і вказали на нестиковки.

А також розповідали про те, що з'явилися нові деталі смерті народного депутата Дмитра Тимчука.