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Гибель Дмитрия Тымчука: появились новые данные расследования

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 14:49
Гибель Дмитрия Тымчука: появились новые данные расследования
Дмитрий Тымчук (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В квартире Дмитрия Тымчука обнаружили много пустых бутылок из-под алкоголя

Дмитрий Тымчук, народный депутат Украины, погиб 19 июня в собственной квартире, при странных обстоятельствах. Следствие рассматривало несколько версий, в том числе и самоубийство. Женщина, которая находилась рядом с ним в момент гибели, рассказала, что в последние недели он был в очень подавленном состоянии, много пил.

Данные об алкоголе подтверждаются также и в документах, которые появились в судебном реестре. После трагедии, квартиру, в которой нашли нардепа, тщательно обыскали и обнаружили в мусорнике много бутылок от алкогольных напитков – пустую поллитровую бутылку крепкой настойки Zubrovka, две бутылки из-под вина "Алазанская долина", бутылку из-под ликера Pina Colada. Суд назначил дактилоскопическую экспертизу всех найденных бутылок, чтобы определить, кто к ним прикасался.

Еще на одну экспертизу, молекулярно-генетическую, также дали разрешения. Она нужна, чтобы проверить на наличие клеток с ядрами Тымчука и его сожительницы, а также посторонних людей, на окурках сигарет, которые были обнаружены в пепельнице.

Также стало известно имя гражданской жены Тымчука – ее зовут Алена Коваль. Именно она сообщила в полицию о трагедии и при допросе рассказала, что народный депутат совершил самоубийство. По словам женщины, он и накануне трагедии пытался это сделать, но она ему помешала.

Напомним, ранее мы писали о том, что гражданская жена нардепа Тымчука раскрыла все детали трагедии.

А также рассказывали о том, что появилась информация о депрессии нардепа Дмитрия Тымчука перед гибелью.

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