Загибель Дмитра Тимчука: усі деталі моторошної справи про смерть нардепа

Дмитро Тимчук (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Дмитра Тимчука були сімейні та фінансові проблеми

Дмитра Тимчука, народного депутата України, знайшли з простреленою головою у середу, 19 червня, в новому будинку на Перова в Києві. За попередньою версією, яку озвучив Антон Геращенко, Тимчук чистив нагородну зброю і стався нещасний випадок. Однак у такій версії військові фахівці і колеги Тимчука знайшли безліч нестиковок – досвідчений військовий офіцер не міг зробити таку необережність, та й він повинен був знаходиться у Верховній Раді на засіданні.

Протягом доби інформація про загибель Дмитра Тимчука обросла новими подробицями і фактами. Джерела в поліції повідомили про те, що народний депутат міг покінчити життя самогубством, хоча близькі друзі не можуть повірити в цю версію.

Дмитро Тимчук (фото: uacrisis.org)

Перший заступник голови фракції "Народний Фронт" Андрій Тетерук повідомив, що він не вірить ні в нещасний випадок, ні у версію про самогубство.

"Як офіцер я особисто не вірю в те, що це нещасний випадок в результаті чищення зброї. Дмитро – професійний військовий, та з зброєю, так само, як і я, провів більше половини життя. Є певні речі, які напрацьовуються на автоматизмі... Я просто не вірю, що офіцер з багаторічним досвідом загинув в результаті халатного відношення до персональної зброї. Це неправда, це не може бути. 99%, що це неправда", - розповів Тетерук в коментарі для видання "Сьогодні" і додав, що бачився з Тимчуком за пару днів до його загибелі. Він був спокійний і ніяких депресивних ознак у нього не було.

"Він прийшов на роботу, це було днями, привітався. В абсолютно нормальному настрої і стані здоров'я. Не було ніяких натяків, що він знаходиться в стресовому стані. Ми нормально поспілкувались і потім він пішов по своїх справах. Не було жодних моментів, які б дали мені підставу вважати, що йому потрібна допомога або додатковий захист. Це було наше нормальне спілкування", - додав Тетерук в коментарі для OBOZ-TV.

Інші ж джерела стверджують, що Тимчук був знайдений у квартирі своєї коханки. І дівчина розповіла на допиті, що нардеп майже два тижні перебував у пригніченому стані, вживав алкоголь та навіть намагався застрелитися раніше, пише видання Vesti.

Повідомляється, що пістолет, з якого було зроблено той фатальний постріл – це пістолет "Форт". Але з'ясувалося, що міністр оборони Полторак в 2015 році подарував Тимчуку зовсім інший пістолет - Макарова. Він їм пишався і часто показував друзям.

Квартира, в якій знайшли Тимчука, не належить ні депутату, ні його дружині і найімовірніше – це квартира його коханки. Як розповіла консьєржка будинку, Дмитро Тимчук в цьому будинку оселився близько року тому. Жили вони тихо, гості до нього майже не приходили, тому не дивно, що сусіди практично нічого про нього не знали.

Жінка, яка виявила Тимчука – швидше за все і є коханка, а не дружина. Як повідомило джерело, розлучатися нардеп не поспішав і з дружиною у нього збереглися нормальні відносини.

"Він розлучатися з дружиною не збирався. Можливо на цьому грунті з тією жінкою виникло серйозне нерозуміння. Вночі вони сварилися, він пив", - повідомило джерело і висловило думку, що сварка могла закінчиться трагедією і Тимчук вистрілив собі в голову.

Відомо, що у волоссі жінки знайшли сліди пороху і на даний момент вона перебуває в статусі підозрюваної, а не свідка.

"І одна з версій – що вона випадково вистрілила в нього, вбивати не хотіла. Але вона каже, що намагалася вихопити у нього пістолет, але не змогла цього зробити. Також вона говорить, що вбитий неодноразово розмахував пістолетом і погрожував застрелитися. І версія самогубства є більш правдоподібною", - додало джерело.

Як розповіла жінка, чиє ім'я до цих пір залишається невідомим, Тимчук застрелився при ній. Він пив майже два тижні поспіль, двічі намагався застрелитися, і вона навіть намагалася забрати у нього пістолет.

Є ще кілька фактів, які наводять на роздуми. Друзі вважають, що сімейні негаразди могли стати приводом пригніченого стану, але не причиною трагедії. Також вони повідомили, що Дмитро Тимчук дуже важко переживав ситуацію в країні і навіть відмовився йти на парламентські вибори.

Крім того, у нього були деякі фінансові труднощі, не особистого характеру, а з громадськими проектами. Все це могло, звичайно, привести до важкої депресії.

У поліції повідомили ще один дивний факт – у квартирі пропали кілька ювелірних виробів. На даний момент невідомо, кому вони належали.

Остаточну крапку в цій справі поставить слідство.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стала відома особистість підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.