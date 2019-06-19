Поліція повідомила про нові факти загибелі Тимчука

Фото: Дмитро Тимчук (Віталій Носач, РБК-Україна)

З квартири нардепа зникли декілька ювелірних виробів

Правоохоронці повідомили про нові факти з місця загибелі народного депутата від "Народного фронту" Дмитра Тимчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, особа, яка була близькою до загиблого Тимчука, заявила що в квартирі, де знайшли тіло нардепа, відсутні декілька ювелірних виробів.

"У ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів", - заявили в поліції.

Зазначається, що наразі правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення всіх обставин смерті нардепа Тимчука.

Нагадаємо, раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що під час загибелі нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук перебував у квартирі не сам. Правоохоронці опитали громадянку, яка перебувала в квартирі в момент події.

РБК-Україна писало, що поліція розглядає декілька версій обставин загибелі нардепа Дмитра Тимчука. Також поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

19 червня від вогнепального поранення в голову загинув народний депутат Дмитро Тимчук. За попередньою робочою версією поліції, Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета.