"Герои экономического фронта". В Украине придумали странную награду для предпринимателей (фото)
Сеть потряс новый скандал. Общественная организация "Знак качества" ведет Национальный рейтинг предприятий, где вознаграждает бизнес званием "Герой экономического фронта". Украинцев возмутило такое название.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу "Знак якості" в Instagram рассказывает все, что известно об этом скандале.
С чего все началось
В социальной сети Instagram "завирусился" пост. На фотографиях девушка (очевидно, владелица бизнеса) держит в руках награду "Герой экономического фронта". Это и привлекло внимание общественности.
В тексте посты говорится о самом бизнесе или предприятии и отмечается, что номинант является "героем экономического фронта в свете военных испытаний".
Скриншоты
Среди других победителей номинации на странице компании можно найти фирму по изготовлению мебели, студию по уходу за волосами, преподавателя астрологии и рунической магии, маркетолога и т. д.
Отреагировали ли организаторы
После того как под постом полился шквал негативных комментариев, его со страницы убрали.
Мы пытались связаться с представителями ОО. Пока мы не получили официального ответа.
Что об этом думают украинцы
В комментариях под сообщением можно найти следующие высказывания:
- "Тобто оформити ФОП і сплачувати офіційно податки, які сплачувалися в принципі й до війни завжди - це вже підтримка економічного фронту? Що це взагалі за "фронт" такий? Люди, отямтеся!"
- "Єдині герої в Україні - це воїни ЗСУ, а ваші нагороди не вартують і паперу, на якому вони надруковані. Більше користі було б відправити витрачені кошти на дрони"
- "Знак Якості, ви там всі головою вдарилися? Герой економічного фронту? Хто придумав цю дичину? Герої одні - вони на фронті з автоматами й помирають, щоб ви могли спати у своїх теплих ліжках. Відзнаки це добре, але навчіться добирати слова!"
- "А що по донатах на армію у героя економічного фронту?"
Справка
Звание Герой Украины - это государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения.
Раньше военные и другие деятели просили не использовать понятие "экономический" или какой-либо другой фронт, ведь он только один, настоящий.
К примеру, Павел Вышебаба рассказывал, что "поддерживать экономику" в 2022 году еще было достаточно, однако сейчас ВСУ нужна совсем другая помощь.
Раньше мы рассказывали, как в Нацмузее Шевченко провели йогу на фоне фотографий из Мариуполя.
А еще писали о том, что группа "Антитіла" попала в скандал с незрячим военным.