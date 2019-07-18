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В угоді про перемир'я на Донбасі вперше вказана відповідальність сторін

Новини » Політика    18.07.2019 - 13:33
В угоді про перемир'я на Донбасі вперше вказана відповідальність сторін
Фото: Роман Безсмертний (facebook.com roman bezsmertnyi)

Також передбачена публічна заява сторін про припинення вогню

У Заяві мінської Тристоронньої контактної групи (ТКГ) вперше прописано в документі, що порушення перемир’я на Донбасі передбачає відповідальність сторін. Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Роман Безсмертний, передає кореспондент РБК-Україна.

Окрім того, документ передбачає публічну заяву про взяття обов’язку про припинення вогню на Донбасі.

"Ви пам’ятаєте, що напередодні цих переговорів велася мова щодо так званого хлібного перемир’я. Досягнуті домовленості про те, що 00 годин 1 хвилини 21 числа розпочинається безстрокова заборона обстрілу. При чому, вперше, в документі, в заяві зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. У заяві передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. Також передбачена публічна заява сторін про припинення вогню. Тобто, сторони публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж неозначеного періоду", - заявив Безсмертний.

Нагадаємо, Тристороння контактна група (ТКГ) у ході засідання у Мінську 17 липня погодила нове перемир'я на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську просунулися у забезпеченні стійкого мобільного зв'язку на всій території Донбасу.

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Новини України ДонбасперемириеБезсмертний Роман
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