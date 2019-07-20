Воїни світла і добра: в Королівській бригаді розповіли про загиблих героїв (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Бійці 24 ОМБР Роман Джерелейко і Олександр Бардаль загинули від куль ворожих снайперів

На Донбасі загинули двоє воїнів ЗСУ окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Джерелейко і Олександр Бардаль. Життя бійців 19 липня обірвали кулі ворожих снайперів. На Facebook-сторінці ОМБР розповіли про героїв і повідомили подробиці трагічної подвійної втрати.

Солдат Джерелейко брав участь у проведенні інженерних робіт по обладнанню бліндажа на одній з позицій, коли ворог почав вести обстріл. Військовий отримав кульове поранення, і з сусідньої позиції терміново прибув медик для надання допомоги. Також на місце прибули командир роти та командир взводу старшина Бардаль, які особисто почали здійснювати евакуацію пораненого.

"За 15 метрів від позиції, під час закріплення тяжкопораненого на ношах, ворог поцілив вдруге – цього разу в командира взводу, старшину Бардалима Олександра Володимировича. Характер поранення був несумісним з життям і протягом хвилини часу Сашко помер на руках свого командира роти", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на продовження обстрілу і небезпеку, бійцям вдалося евакуювати тяжкопораненого Джерелейка. Медики робили все можливе, щоб врятувати бійця, але поранення виявилося фатальним - велика крововтрата і характер поранення не дали йому шансів на життя. Воїн помер у міській лікарні м.Курахове.

Солдат Роман Джерелейко народився 4 листопада 1988 року в місті Волочиськ Хмельницької області. У нього залишилися мати, батько, а також син Данило, 2012 р.

Роман Джерелейко (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Старшина Олександр Бардаль (13.02.1986 р.) - уроженець Корсунь-Шевченківського на Черкащині. Вирушив на фронт ще в 2015 році. Планував незабаром відвідати свою сім'ю і відпочити від війни. Незважаючи на те, що до його звільнення з лав ЗСУ залишалося всього 20 днів, він не задумуючись кинувся рятувати пораненого - як виявилося, ціною власного життя. Вдома на воїна чекали дружина і син Денис, 2012 р.

Олександр Бардаль (Фото: facebook.com/24th.brigade)

"Старшина Бардалим О.В. та солдат Джерелейко Р.В. були гідними воїнами Королівської бригади, які віддали свої життя за власну країну та загинули як герої. Вічна їм шана, слава та пам'ять!" - написали побратими бійців.

Користувачі мережі висловлюють свої співчуття рідним загиблих захисників і дякують їм за безстрашність, мужність та стійкість у боротьбі з окупантами, завдяки чому інші українці можуть радіти мирному небу над головами.

Боже, які страшні втрати! Вічна пам'ять, шана і вдячність! Покойтесь з миром, брати! Спасибі за захист!

Вічна і світла пам'ять загиблим. Низький уклін рідним і близьким Героїв!

Ви в наших серцях завжди будете живими;

Боже, чому ти не зберіг Романа та Олександра? У кожного сини 2012 народження... У Дениса і Данилка тепер немає батьків... Вічна пам'ять вам воїни добра і світла. Співчуття близьким і друзям. 19.07 - чорний день для двох українських сімей. Нехай Бог вам допоможе пережити цей біль... кріпіться...

Вічна вам пам'ять і шана, наші рідні сини... від кожної втрати серце холоне і болить, співчуття рідним і близьким;

Покойтесь з Богом дорогі побратими, ви завжди в нашій пам'яті. Слава Україні!

Вічна пам'ять і слава нашим Героям!

Покойтесь з Богом. Дякую...

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Нагадаємо, днями в результаті пострілу ворожого снайпера на Донбасі в районі ООС загинув 29-річний воїн ЗСУ Володимир Салітра. Боєць проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

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