ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Воїни світла і добра: в Королівській бригаді розповіли про загиблих героїв (фото)

STYLERВійна    20.07.2019 - 13:42
Воїни світла і добра: в Королівській бригаді розповіли про загиблих героїв (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Бійці 24 ОМБР Роман Джерелейко і Олександр Бардаль загинули від куль ворожих снайперів

На Донбасі загинули двоє воїнів ЗСУ окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Джерелейко і Олександр Бардаль. Життя бійців 19 липня обірвали кулі ворожих снайперів. На Facebook-сторінці ОМБР розповіли про героїв і повідомили подробиці трагічної подвійної втрати.

Солдат Джерелейко брав участь у проведенні інженерних робіт по обладнанню бліндажа на одній з позицій, коли ворог почав вести обстріл. Військовий отримав кульове поранення, і з сусідньої позиції терміново прибув медик для надання допомоги. Також на місце прибули командир роти та командир взводу старшина Бардаль, які особисто почали здійснювати евакуацію пораненого.

"За 15 метрів від позиції, під час закріплення тяжкопораненого на ношах, ворог поцілив вдруге – цього разу в командира взводу, старшину Бардалима Олександра Володимировича. Характер поранення був несумісним з життям і протягом хвилини часу Сашко помер на руках свого командира роти", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на продовження обстрілу і небезпеку, бійцям вдалося евакуювати тяжкопораненого Джерелейка. Медики робили все можливе, щоб врятувати бійця, але поранення виявилося фатальним - велика крововтрата і характер поранення не дали йому шансів на життя. Воїн помер у міській лікарні м.Курахове.

Солдат Роман Джерелейко народився 4 листопада 1988 року в місті Волочиськ Хмельницької області. У нього залишилися мати, батько, а також син Данило, 2012 р.

Воїни світла і добра: в Королівській бригаді розповіли про загиблих героїв (фото)

Роман Джерелейко (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Старшина Олександр Бардаль (13.02.1986 р.) - уроженець Корсунь-Шевченківського на Черкащині. Вирушив на фронт ще в 2015 році. Планував незабаром відвідати свою сім'ю і відпочити від війни. Незважаючи на те, що до його звільнення з лав ЗСУ залишалося всього 20 днів, він не задумуючись кинувся рятувати пораненого - як виявилося, ціною власного життя. Вдома на воїна чекали дружина і син Денис, 2012 р.

Воїни світла і добра: в Королівській бригаді розповіли про загиблих героїв (фото)

Олександр Бардаль (Фото: facebook.com/24th.brigade)

"Старшина Бардалим О.В. та солдат Джерелейко Р.В. були гідними воїнами Королівської бригади, які віддали свої життя за власну країну та загинули як герої. Вічна їм шана, слава та пам'ять!" - написали побратими бійців.

Користувачі мережі висловлюють свої співчуття рідним загиблих захисників і дякують їм за безстрашність, мужність та стійкість у боротьбі з окупантами, завдяки чому інші українці можуть радіти мирному небу над головами.

  • Боже, які страшні втрати! Вічна пам'ять, шана і вдячність! Покойтесь з миром, брати! Спасибі за захист!
  • Вічна і світла пам'ять загиблим. Низький уклін рідним і близьким Героїв!
  • Ви в наших серцях завжди будете живими;
  • Боже, чому ти не зберіг Романа та Олександра? У кожного сини 2012 народження... У Дениса і Данилка тепер немає батьків... Вічна пам'ять вам воїни добра і світла. Співчуття близьким і друзям. 19.07 - чорний день для двох українських сімей. Нехай Бог вам допоможе пережити цей біль... кріпіться...
  • Вічна вам пам'ять і шана, наші рідні сини... від кожної втрати серце холоне і болить, співчуття рідним і близьким;
  • Покойтесь з Богом дорогі побратими, ви завжди в нашій пам'яті. Слава Україні!
  • Вічна пам'ять і слава нашим Героям!
  • Покойтесь з Богом. Дякую...

Воїни світла і добра: в Королівській бригаді розповіли про загиблих героїв (фото)

Воїни світла і добра: в Королівській бригаді розповіли про загиблих героїв (фото)

Воїни світла і добра: в Королівській бригаді розповіли про загиблих героїв (фото)

Скрін коментарів

Нагадаємо, днями в результаті пострілу ворожого снайпера на Донбасі в районі ООС загинув 29-річний воїн ЗСУ Володимир Салітра. Боєць проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Як повідомлялося раніше, 18 липня на Донбасі загинув 28-річний старший солдат Богдан Бігус, який служив у 8-му окремому полку спеціального призначення. Снайпер підірвався на розтяжці в зоні проведення ООС.

Росія не нападала: відомий український боксер прокоментував війну на Донбасі Точно в "десятку": ЗСУ зрівняли із землею штаб окупантів під Горлівкою (відео)
Новини України Збройні сили УкраїниДонбаспогиблиукраинские военныеООС
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся