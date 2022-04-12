ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Герої війни, яких ми часто не помічаємо. Ці люди працюють попри сирени і бомби

Новость на русском →
Вівторок 12 квітня 2022 08:05
Герої війни, яких ми часто не помічаємо. Ці люди працюють попри сирени і бомби Скріншот відео: Герої війни, яких ми часто не помічаємо
Автор: Світлана Мащенко

Комунальники українських міст - невидимі герої, які продовжують працювати з перших днів війни, забезпечуючи нам доступ до благ цивілізації - води, газу, світла, дбають про чистоту на вулицях навіть попри бомбардування.

Про це розповів засновник Фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега в рамках проекту "Український свідок". Це сюжет про комунальників Києва, які працюють щодня попри сирени та погрози бомбардувань.

Це історія про прибиральників, працівників аварійних служб, ОСББ - героїв невидимого фронту, людей, які могли виїхати, але залишилися і продовжують працювати.

Комунальники навіть в умовах війни забезпечують чистоту наших дворів, ремонтують під обстрілами водогони та електромережі, оберігають наше майно.

Сміття продовжили вивозити

Водії сміттєвозів почали працювати з 25 лютого. Роботи в Києві стало більше, адже частина працівників поїхала, тому ті, хто залишився, працюють за двох. ЖЕК працює у звичному режимі.

"Війна війною, але сміття треба збирати", - каже комунальник.

Бригади двірників прибирають навіть навколо пошкоджених від вибухів будинків.

Київські ОСББ також справно функціонують

Зі складнощів - підрядні організації з вивезення сміття або обслуговування ліфтів ще не відновили роботу. Ті, хто залишився в своїх будинках, організовуються і власноруч прибирають на своїй території.

Київводоканал працює попри бомбардування

У перший же день війни водопровідники виконували свою роботу - ремонтували водопровід.

Наприклад, коли на Кирилівський 14 березня впали уламки російської ракети, працівники Київводоканалу працювали над тим, щоб забезпечити киян водопостачанням і водовідведенням.

"Київводоканал настільки суворий, що коли в трьохстах метрах від них падає російська ракета, вони вилазять з траншеї, беруть матеріали і продовжують латати трубу", - говорить Дейнега.

Раніше ми писали, що Rozetka відновила доставку Укрпоштою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку