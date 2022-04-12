Герої війни, яких ми часто не помічаємо. Ці люди працюють попри сирени і бомби

Комунальники українських міст - невидимі герої, які продовжують працювати з перших днів війни, забезпечуючи нам доступ до благ цивілізації - води, газу, світла, дбають про чистоту на вулицях навіть попри бомбардування.

Про це розповів засновник Фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега в рамках проекту " Український свідок ". Це сюжет про комунальників Києва, які працюють щодня попри сирени та погрози бомбардувань.

Це історія про прибиральників, працівників аварійних служб, ОСББ - героїв невидимого фронту, людей, які могли виїхати, але залишилися і продовжують працювати.

Комунальники навіть в умовах війни забезпечують чистоту наших дворів, ремонтують під обстрілами водогони та електромережі, оберігають наше майно.

Сміття продовжили вивозити

Водії сміттєвозів почали працювати з 25 лютого. Роботи в Києві стало більше, адже частина працівників поїхала, тому ті, хто залишився, працюють за двох. ЖЕК працює у звичному режимі.

"Війна війною, але сміття треба збирати", - каже комунальник.

Бригади двірників прибирають навіть навколо пошкоджених від вибухів будинків.

Київські ОСББ також справно функціонують

Зі складнощів - підрядні організації з вивезення сміття або обслуговування ліфтів ще не відновили роботу. Ті, хто залишився в своїх будинках, організовуються і власноруч прибирають на своїй території.

Київводоканал працює попри бомбардування

У перший же день війни водопровідники виконували свою роботу - ремонтували водопровід.

Наприклад, коли на Кирилівський 14 березня впали уламки російської ракети, працівники Київводоканалу працювали над тим, щоб забезпечити киян водопостачанням і водовідведенням.

"Київводоканал настільки суворий, що коли в трьохстах метрах від них падає російська ракета, вони вилазять з траншеї, беруть матеріали і продовжують латати трубу", - говорить Дейнега.