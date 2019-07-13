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Обстріл автоколони глави ДонОДА: помер ще один воїн ЗСУ

STYLERВійна    13.07.2019 - 09:39
Обстріл автоколони глави ДонОДА: помер ще один воїн ЗСУ
Фото: колаж РБК-Україна

Кількість жертв обстрілу автоколони чиновника збільшилася до двох військових

Обстріл автоколони глави Донецької ОДА Павла Кириленка бойовиками "ДНР" на Донбасі з ПТКР стався 10 липня біля села Гранітне і кваліфікований як теракт. Кількість жертв нападу збільшилася до двох військових ЗСУ. Від важких травм у лікарні в Дніпрі помер 32-річний боєць Сергій з Миколаєва. Про це повідомляє видання real-vin.com.

В день атаки окупантів по автомобілю "КрАЗ" загинув 21-річний старший матрос-навідник Антон Фака, а оператор відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів із численними осколковими пораненнями грудної клітини, живота, ніг та шиї був госпіталізований у обласну лікарню ім. Мечникова. На жаль, рани виявилися фатальними.

У загиблого військового в Миколаєві залишилися двоє синів 6 і 11 років.

Головний лікар лікарні Сергій Риженко повідомив, що внаслідок важких травм, в тому числі, черепа, 32-річний воїн помер.

У старшого матроса була відкрита ЧМТ, перелом лобної кістки з переходом на лобові пазухи, поранення скроневої області справа, десятки осколків вп'ялися в голову, шию, грудну клітку, черевну стінку. Дуже постраждали очі. Пневмоторакс справа.

Просмерть військового також повідомив громадський діяч Назар Приходько в своєму Twitter.

Обстріл автоколони глави ДонОДА: помер ще один воїн ЗСУ

Скрін: twitter.com/nazareye

Військові супроводжували чиновника 10 липня, і у вантажівку влучила ворожа ракета з ПТУР біля села Гранітне на Старогнатівському плацдармі. В результаті теракту глава Донецької ОДА не постраждав.

Обстріл автоколони глави ДонОДА: помер ще один воїн ЗСУ

Ілюстративне фото (Telegram WarJournal.jpg)

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі загинув боєць-доброволець, який два роки перебував у полоні у бойовиків.

Також ми писали про те, що у результаті пострілу ворожого снайпера на Донбасі в районі ООС загинув 29-річний воїн ЗСУ Володимир Салітра. Боєць проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

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