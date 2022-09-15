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У Німеччині скасували концерт групи ВВ, назвавши музикантів "фашистами"

Фото: Група ВВ не змогла виступити в Гамбурзі (facebook.com vopli)
Автор: Людмила Жукова

У німецькому місті Гамбург шанувальники групи ВВ не змогли потрапити на концерт, бо виступ українського колективу скасували. Причиною послужило те, що музикантів назвали "фашистами".

Про це розповів шанувальник групи і журналіст Євген Лешан.

Чому скасували концерт у Гамбурзі

Як виявилося, власнику закладу, де мав пройти концерт, хтось сказав, що музиканти "фашисти".

"Вчора я мав бути на концерті ВВ, які спеціально прилетіли до Гамбурга. Але концерт був скасований. Якась мразота розповіла власнику закладу, де мав бути концерт, що група Воплі Відоплясова - фашистська, і Олег Скрипка-фашист", - розповів Євген.

Власник не став розбиратися і розірвав угоду. Те ж повторилося і при спробі перенести івент в інший заклад.

"Я, звичайно, в результаті отримав замість концерту прогулянку по центру Гамбурга - завдяки українській громаді міста. Але осад залишився. Коротше, як казав класик:" Хай живуть ВВ, український rock-'n'-roll і рідний Скрипка, фашистська Батьківщина нехай цвіте", - резюмував журналіст.

Що сказав Олег Скрипка

Як виявилося, група повинна була виступати в клубі "Індра", де колись співали легендарні The Beatles.

Олег Скрипка перепросив перед шанувальниками, які купили квитки, і повідомив, що концерт все одно пройде в Гамбурзі, але в іншому місці. Час і місце повідомлять фанатам пізніше.

"Починають скасовуватися наші концерти, під егідою, що українці це фашисти і фашистам не можна співати рідною мовою і співати свої пісні. Ми розуміємо звідки ноги ростуть і, на жаль, тут німці начебто стоять на боці українців, але клуби не дотримуються контрактів і ми не можемо потрапити в ці клуби. А Бітлз колись потрапив в Гамбурзький клуб і зробив собі кар'єру", - сказав соліст.

Як ми раніше писали, у Мілані скасували концерт гурту Жадана через збір для захисників України.

Раніше повідомлялося, що групу ТНМК обікрали в Німеччині під час їхнього благодійного туру - у музикантів забрали навіть документи.

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Олег Скрипка