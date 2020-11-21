Геращенко заявив про неефективність карантину вихідного дня: потрібен повний локдаун

Запроваджений в Україні карантин вихідного дня для зменшення кількості нових пацієнтів з коронавірусом є півмірою. Для того, щоб вберегти життя громадян і врятувати медичну систему, країні треба жорсткіші дії.

На думку заступника міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, чинні обмеження у суботу і неділю потрібно замінити на тритижневий локдаун. У протилежному випадку кількість виявлених за добу пацієнтів з COVID-19 може зрости до 25-30 тисячі.

Але перш ніж впроваджувати локдаун, правильним рішенням буде напрацювання пакету підтримки для підприємців, щоб вони попри втрачені доходи, змогли отримати грошову компенсацію.

"Все інше – це напівзахід, який може закінчитися тим, що у нас може бути зростання кількості захворівших до 25-30 тисячі людей", - висловився Геращенко під час ток-шоу на телеканалі ZIK.

За словами заступника міністра, якщо продовжує працювати громадський транспорт, то закриття місць зі значним скупченням людей тільки на вихідні не допоможе розірвати ланцюг поширення коронавірусу. Геращенко впевнений, що кількість заражених COVID-19 буде збільшуватися.

"Особисто моя думка, що "карантин вихідного дня" – це напівміра. Вчора відбулася зустріч міністра внутрішніх справ з відомим інфекціоністом пані Голубовською, яка чітко та ясно сказала, що карантин, який триватиме менш як 3 тижні, не матиме жодного впливу на поширення коронавірусу. Необхідно, щоб був розірваний ланцюг розвитку захворюваності", - додав заступник голови МВС.

Нагадаємо, у Кабміні заявили, що у переддень великих зимових релігійних свят День святого Миколая, Різдво Христове, Водохреща та інших в Україні можуть посилити карантин.

Раніше повідомлялося, що влада не виключає, що в Україні можуть ввести повний локдаун вже в грудні 2020 року.