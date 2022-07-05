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Нові правила пересування Україною для військовозобов'язаних: Залужний назвав деталі

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 16:07
Нові правила пересування Україною для військовозобов'язаних: Залужний назвав деталі Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Іван Носальський

Військовозобов'язані українці повинні будуть брати дозвіл для виїзду зі свого району або області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі. Всі, хто досі не стоїть або не відновився на військовому обліку, повинні це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів і областей, повинні взяти дозвіл в ТЦК (територіальний центр комплектування - ред.)", - написав Залужний.

При цьому він зазначив, що військове керівництво не давало вказівок щодо перешкоджання переміщенню українців найближчими днями.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, Генштаб повідомляв, що військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією країни. Для цього необхідно отримати відповідний дозвіл.

Також ми писали, що, за словами координатора руху адвокатів Збройних сил України Євгенії Рябеки, військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Проте за зміни місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

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