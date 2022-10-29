Простые упражнения для тела, продлевающие жизнь

Физические нагрузки полезны для человеческого организма, ведь влияют на обмен веществ, гормональную систему и состояние здоровья в целом.

Styler рассказывает, что нужно делать, чтобы продлить молодость и почувствовать прилив сил.

Как физическая активность влияет на здоровье?

Ученые Сиднейского университета проанализировали данные более 70 000 британцев, отслеживая уровень физических нагрузок в течение недели и состояние здоровья в течение следующих семи лет.

Результаты показали, что люди, которые занимались интенсивной физической активностью всего 15 минут в неделю или 2 минуты 9 секунд в день, имели на 18 процентов меньше шансов умереть в период исследования.

Поддержание формы может предотвратить ожирение и его побочные последствия для здоровья, такие как диабет второго типа и рак. Это также может улучшить прочность костей и психическое благополучие.

Упражнения для продления молодости

Рекомендации Национальной службы здравоохранения предусматривают, что взрослые должны заниматься умеренными физическими упражнениями в течение 150 минут или 75 минут интенсивных упражнений в неделю в течение четырех-пяти дней.

Примеры интенсивных упражнений включают бег, плавание, прыжки и ходьбу по лестнице. Они завлекают все принципиальные для организма группы мускул.

Обратите внимание, что эти действия можно выполнять ежедневно всего по несколько минут. Вместо лифта поднимитесь к своей квартире или офису пешком. Старайтесь меньше пользоваться общественным транспортом, а проходите это расстояние самостоятельно.

Учитывая, что нехватка времени является наиболее распространенным препятствием регулярной физической активности, сочетание небольших активностей в течение дня может подойти для занятых людей.

Спорт продлевает жизнь (фото: Freepik)