RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генератор, камин и баня: как выглядит и сколько стоит аренда загородной резиденции Наталки Денисенко

Где сейчас живет Наталка Денисенко вместе с сыном (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Анна Шиканова

Украинская актриса Наталка Денисенко показала загородный дом, который она арендовала на всю зиму для себя и сына Андрея. Резиденция находится возле Киевского водохранилища, и звезда кино назвала сумму, которую она платит за аренду ежемесячно.

Детали она сообщила в программе "Невероятная правда о звездах".

По словам актрисы, она приняла решение не уезжать вместе с сыном из Украины, так как ее муж, актер Андрей Фединчик сейчас защищает Украину на передовой в составе ВСУ.

"Я не хотела вообще куда-то ехать, убегать. Мне хотелось быть дома. Мой муж в ВСУ. Я думала, если, не дай бог, что-то, то я должна быть где-то рядом, чтобы решить какие-то вопросы… Я вот думаю, когда закончится война и вернется Андрей, мне надо будет заново учиться просить о помощи. Потому что он и так меня всегда ругал, что я доминант, что я баба с яйцами", - призналась Денисенко.

Дом Наталки Денисенко под Киевом (фото: stb.ua)

Она рассказала, что до войны они с мужем планировать купить свой дом в пригороде и начали откладывать на покупку недвижимости деньги.

Но война нарушила их планы, а с приходом зимы и проблемами с электроэнергией стало понятно, что в городе им будет очень сложно. Поэтому актриса приняла решение арендовать дом на те деньги, которые они с мужем откладывали для приобретения собственного жилья.

Дом Наталки Денисенко под Киевом (фото: stb.ua)

"Я не знала, как будет в квартире у нас. Потому что выключали свет. Здесь есть генератор, есть камин, там банька. Дом может работать автономно. Здесь можно жить. Поэтому я его сняла для подстраховки, чтобы пережить зиму", - добавила Наталка.

Дом находится недалеко от Киевского водохранилища. Это небольшой деревянный сруб в 2 этажа, в котором есть все необходимое для жизни. По словам Денисенко, она платит за аренду этого дома 600 долларов в месяц.

Кстати, ранее мы писали о том, что Наталка Денисенко рассказала о своем переходе на украинский язык.

А еще рассказывали о том, что Денисенко поделилась деталями скандальной ситуации с российской попсой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Наталка ДенисенкоЖильедом