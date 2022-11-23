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Как ввезти генератор без налогов: разъяснение Таможни

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Украина, Среда 23 ноября 2022 10:15
Как ввезти генератор без налогов: разъяснение Таможни Фото: генераторы можно купить за границей без налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ограничения количества, стоимости и веса генераторов и другого электрооборудования, которые ввозятся гражданами без уплаты таможенных платежей, отсутствуют. В некоторых случаях понадобится декларирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы (ГТС).

Как отметили в пресс-службе, правительство с 10 ноября освободило от таможенных платежей и НДС генераторы, аккумуляторы и еще ряд электротоваров. Кроме того, правительство упразднило обязательность предоставления в качестве подтверждения освобождения от уплаты таможенных платежей декларации о соответствии и маркировки знаком соответствия техническим регламентам.

В соответствии с Таможенным кодексом Украины, не подлежат письменному декларированию товары:

  • - суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, ввозимых гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже;
  • - суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях и в несопровождаемом багаже.

"Товары в объемах, превышающих указанные нормы, а также товары, ввозимые лицом чаще одного раза в течение суток, подлежат письменному декларированию", - отметили в пресс-службе ГТС.

Напомним, в Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на: оборудование и устройства для фильтрации или очистки воды; электрогенераторные установки; аккумуляторы электрические; электрическую аппаратуру для коммутации или защиты электрических цепей; пульты, панели, распределительные щиты; изоляторы.

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