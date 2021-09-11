Чи готова Україна до захисту кордону з РФ і Білоруссю: у ЗСУ дали відповідь

ЗСУ завершили підготовку адекватних дій у разі агресії на кордоні РФ і Білорусі. Українські військові готові до оборони кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" .

ЗСУ запланували навчальні збори, в тому числі в прикордонних з Білоруссю областях.

"У нас є військові частини, які знаходяться в різних ступенях готовності. Ми завершили планування сил і засобів з адекватного реагування щодо посилення оборони держкордону. У нас є сили і засоби з протиповітряного прикриття. Вони отримали завдання і також знаходяться у відповідних ступенях боєготовності", - сказав Наєв.

Він зазначив, що українські військові готові до будь-яких сценаріїв.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 10 вересня 2021

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.



Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціну газу для українців.



Також у ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".



У ефірі сталася й суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр та колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.



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