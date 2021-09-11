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Чи готова Україна до захисту кордону з РФ і Білоруссю: у ЗСУ дали відповідь

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Києва, Субота 11 вересня 2021 00:04
Чи готова Україна до захисту кордону з РФ і Білоруссю: у ЗСУ дали відповідь Фото: Україна посилила кордони з Росією і Білоруссю (facebook com DPSUkraine)
Автор: Артур Родивилов

ЗСУ завершили підготовку адекватних дій у разі агресії на кордоні РФ і Білорусі. Українські військові готові до оборони кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

ЗСУ запланували навчальні збори, в тому числі в прикордонних з Білоруссю областях.

"У нас є військові частини, які знаходяться в різних ступенях готовності. Ми завершили планування сил і засобів з адекватного реагування щодо посилення оборони держкордону. У нас є сили і засоби з протиповітряного прикриття. Вони отримали завдання і також знаходяться у відповідних ступенях боєготовності", - сказав Наєв.

Він зазначив, що українські військові готові до будь-яких сценаріїв.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 10 вересня 2021

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.


Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціну газу для українців.


Також у ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".


У ефірі сталася й суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр та колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.


Також дивіться результати сенсаційного голосування щодо того, хто повинен бути союзником України? Захід, Росія чи... Китай?

Нагадаємо, Наєв також заявив, що Збройні сили стежать за військовими навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2021". Безпосередньої загрози для України зараз немає, але обстановка динамічна.

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