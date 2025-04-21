Гель-лак печет во время сушки в лампе? Известно, вредит ли это ногтям
Во время сушки гель-лака в УФ или LED-лампе многие ощущают резкую жгучую боль. Это ощущение - не просто пустяк, за ним могут скрываться важные процессы, которые влияют на здоровье ногтей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Почему гель-лак печет во время сушки
Мастер маникюра Ирам Шелтон рассказала, что ощущение сильного согревания или жжения, когда вы сушите гель-лак, обычно случается с более густыми гелевыми продуктами. Когда гель подвергается воздействию светодиодной или ультрафиолетовой лампы, происходит химическая реакция, называемая полимеризация, которая и создает тепло.
Это может быть больно для некоторых людей. В частности, это может произойти, если слой геля слишком толстый, реакция происходит быстро, и это вызывает быстрое накопление тепла и попадание на ногтевое ложе.
К тому же этот всплеск жжения может быть вызван неправильным нанесением продукта и временем затвердевания.
"Не паникуйте, потому что это не означает, что ваши ногти автоматически повреждены. Однако повторяющиеся экстремальные скачки тепла могут вызвать дискомфорт, чувствительность, а в редких случаях - повреждение ногтя, если он был чрезмерно подпилен или уже ослаблен. Это определенно то, на что стоит обратить внимание с вашим мастером, если это случается часто", - добавила эксперт.
Как избежать жжения
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить жжение во время сушки гель-лака.
Наноси гель-лак тонкими слоями
Чем толще слой, тем больше тепла выделяется во время полимеризации. Наносить гель-лак и базу стоит как можно тоньше.
Используй "низкотемпературный" режим лампы
Многие современные лампы имеют режим низкой температуры - он постепенно увеличивает мощность, уменьшая риск жжения.
Начинай сушку не сразу в лампе на полную мощность
Вставь пальцы в лампу не до конца или всего на несколько секунд - чтобы гель начал затвердевать медленнее. Затем досушите полностью.
Используй качественные материалы
Дешевые гель-лаки или базы могут иметь агрессивный состав, что усиливает реакцию и жжение. Лучше использовать проверенные бренды.
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