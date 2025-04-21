Гель-лак печет во время сушки в лампе? Известно, вредит ли это ногтям

Во время сушки гель-лака в УФ или LED-лампе многие ощущают резкую жгучую боль. Это ощущение - не просто пустяк, за ним могут скрываться важные процессы, которые влияют на здоровье ногтей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Почему гель-лак печет во время сушки

Мастер маникюра Ирам Шелтон рассказала, что ощущение сильного согревания или жжения, когда вы сушите гель-лак, обычно случается с более густыми гелевыми продуктами. Когда гель подвергается воздействию светодиодной или ультрафиолетовой лампы, происходит химическая реакция, называемая полимеризация, которая и создает тепло.

Это может быть больно для некоторых людей. В частности, это может произойти, если слой геля слишком толстый, реакция происходит быстро, и это вызывает быстрое накопление тепла и попадание на ногтевое ложе.

К тому же этот всплеск жжения может быть вызван неправильным нанесением продукта и временем затвердевания.

"Не паникуйте, потому что это не означает, что ваши ногти автоматически повреждены. Однако повторяющиеся экстремальные скачки тепла могут вызвать дискомфорт, чувствительность, а в редких случаях - повреждение ногтя, если он был чрезмерно подпилен или уже ослаблен. Это определенно то, на что стоит обратить внимание с вашим мастером, если это случается часто", - добавила эксперт.

Как избежать жжения

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить жжение во время сушки гель-лака.

Наноси гель-лак тонкими слоями

Чем толще слой, тем больше тепла выделяется во время полимеризации. Наносить гель-лак и базу стоит как можно тоньше.

Используй "низкотемпературный" режим лампы

Многие современные лампы имеют режим низкой температуры - он постепенно увеличивает мощность, уменьшая риск жжения.

Начинай сушку не сразу в лампе на полную мощность

Вставь пальцы в лампу не до конца или всего на несколько секунд - чтобы гель начал затвердевать медленнее. Затем досушите полностью.

Используй качественные материалы

Дешевые гель-лаки или базы могут иметь агрессивный состав, что усиливает реакцию и жжение. Лучше использовать проверенные бренды.