Газові нововведення: які зміни чекають незабаром українців

Газові нововведення чекають на українців у 2020 році. В "Нафтогазі" пропонують почати платити не за обсяг спожитого палива, а за витрачені кілокалорії.

Подібні зміни були запропоновані через те, що українці взимку часто скаржаться на неякісний газ. Як це працює і що потрібно робити, розповіло видання "КП в Україні".

Українці звинувачують постачальників у тому, що ті розбавляють газ, щоб зростало його споживання. У когось на плиті горить червонуватим кольором, у когось чайник не може закипіти по півгодини, а у когось новий газовий котел споживає багато, а тепла дає мало.

Топ-менеджер монополіста Андрій Коболєв пропонує перехід на енергетичні одиниці виміру газу, як в Європі. "Тобто, вимірювати споживання газу не в кубах, а в кілокалоріях. І установка лічильників допоможе, по-перше, зменшити суми в платіжках, а, по-друге, зняти з дискусії необґрунтовані підозри щодо якості газу", - зазначив він.

На думку Коболєва, перехід на таку систему вимірювання повинен вирішити проблему донарахування "теплових коефіцієнтів облгазами. Також глава правління закликав уряд ввести відкритий ринок газу для населення і забезпечити конкуренцію.

"Важливо зробити дві речі: дозволити вільну зміну постачальника для населення і заборонити облгазам відключати населення, незалежно від того, що відбувається з їх постачальником газу", - зазначив Коболєв.

Експерти не виключають, що після нововведення паливо подорожчає. Адже зараз тариф встановлений виходячи з мінімальної калорійності. Якщо ж його будуть продавати виходячи з реальної калорійності, то облгази почнуть вводити поправочні коефіцієнти, перераховуючи платіжки в більшу сторону, адже за даними "Укртрансгазу", реальна теплоємність блакитного палива значно вище.

Крім того, постачальники досі не змогли встановити звичайні лічильники споживання газу у багатоквартирних будинках, не кажучи про новомодні прилади обліку, які рахують спалені калорії. Тому у швидке запровадження цього нововведення експерти не вірять.