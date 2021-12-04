Газ по 47 гривень: космічні тарифи загрожують майже півмільйону українців

Пільгова ціна газу на рівні 7,96 грн/куб.м для побутових клієнтів ПОН діяла по 30 листопада, а з 1 грудня вартість блакитного палива змінилася.

За даними компанії, послугами ПОН станом на 3 грудня користуються 453,5 тисячі споживачів.

Функції постачальника "останньої надії" виконує ДК "Нафтогаз України", а клієнтами ПОН є громадяни і компанії, які раптово втратили свого постачальника в разі форс-мажору.

"Акцентуємо! ПОН - це тимчасове рішення для таких споживачів. Вони мають протягом кількох місяців обрати будь-якого нового ринкового постачальника газу. Про це ми постійно нагадуємо і просимо зробити", - звернули увагу в НАК.

Що чекає українців, які залишилися на ПОН

У "Нафтогазі" зазначили, що подібні космічні тарифи 46,7 грн/куб. м для майже півмільйона споживачів на практиці можуть і не торкнутися до кінця нинішнього опалювального сезону.

Ось який був знайдений спосіб захистити клієнтів: НАК звернулася до НКРЕКП, з пропозицією автоматичного переведення всіх побутових клієнтів ПОН на умови їх базової річної пропозиції.

"Це дозволить клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за однією з найвигідніших цін на ринку газу - 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки)", - йдеться в публікації.

У "Нафтогазі" додали, що тепер очікується рішення регулятора.