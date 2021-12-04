RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Газ по 47 гривень: космічні тарифи загрожують майже півмільйону українців

Автор: Володимир Костирін

Тариф на газ для постачальника "останньої надії" встановлюється НАК "Нафтогазом України" для населення з грудня за формулою, затвердженою урядом, а не за фіксованою ціною, і на початку місяця її розмір склав 46,7 гривні за кубометр. Послугами ПОН користуються близько 450 тисяч домогосподарств.

Про це передала прес-служба "Нафтогазу" на сторінці в Facebook.

Пільгова ціна газу на рівні 7,96 грн/куб.м для побутових клієнтів ПОН діяла по 30 листопада, а з 1 грудня вартість блакитного палива змінилася.

За даними компанії, послугами ПОН станом на 3 грудня користуються 453,5 тисячі споживачів.

Функції постачальника "останньої надії" виконує ДК "Нафтогаз України", а клієнтами ПОН є громадяни і компанії, які раптово втратили свого постачальника в разі форс-мажору.

"Акцентуємо! ПОН - це тимчасове рішення для таких споживачів. Вони мають протягом кількох місяців обрати будь-якого нового ринкового постачальника газу. Про це ми постійно нагадуємо і просимо зробити", - звернули увагу в НАК.

Що чекає українців, які залишилися на ПОН

У "Нафтогазі" зазначили, що подібні космічні тарифи 46,7 грн/куб. м для майже півмільйона споживачів на практиці можуть і не торкнутися до кінця нинішнього опалювального сезону.

Ось який був знайдений спосіб захистити клієнтів: НАК звернулася до НКРЕКП, з пропозицією автоматичного переведення всіх побутових клієнтів ПОН на умови їх базової річної пропозиції.

"Це дозволить клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за однією з найвигідніших цін на ринку газу - 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки)", - йдеться в публікації.

У "Нафтогазі" додали, що тепер очікується рішення регулятора.

Нагадаємо, що автоматичне підвищення тарифів на газ для клієнтів постачальника "останньої надії" - майже півмільйона домогосподарств - з 1 грудня скасували завдяки ухваленню закону про запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

Також повідомлялося, що газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в грудні, які досягають 40 гривень за кубометр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз УкраїниЦіна на газТарифи на ЖКГ