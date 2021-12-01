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Місячні тарифи на газ сягають 40 гривень за кубометр

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Україна, Середа 01 грудня 2021 07:57
Місячні тарифи на газ сягають 40 гривень за кубометр Фото: постачальники пропонують газ майже 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в грудні. Однак більшість постачальників відмовилися від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє до 30 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайтах компаній.

Місячні ціни, які компанії пропонують на грудень, сягають 40 гривень за кубометр. "ТАС Енергія країни"пропонує газ по 38,35 гривень (у листопаді - 38,35 гривень, у жовтні - 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Крім того, компанія "Світлогаз" встановила на грудень тариф на рівні 34,99 гривень (у листопаді - 38,10 гривень за кубометр). "Хмельницькенергозбут"- 34,00 гривень (у листопаді - 35,50 гривень).

Однак на ринку можна знайти і більш вигідні пропозиції. Зокрема, "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на грудень на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Разом з тим, більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Річні тарифні плани залишаються значно вигіднішими. Базові фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК" Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.

Крім того, ГК "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" (ППН), попередила, що пільгова ціна газу на рівні 7,96 гривень за кубометр для побутових клієнтів діє тільки до 30 листопада. З 1 грудня ціни зміняться. Підвищення торкнеться 500 тисяч домогосподарств, якщо вони не укладуть контракт з новим постачальником.

Процедура зміни постачальника газу максимально спрощена, і сотні тисяч побутових споживачів вже зробили це.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

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