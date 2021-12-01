Підвищення тарифів на газ для півмільйона домогосподарств з 1 грудня скасували

Нагадаємо, раніше ГК "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" (ПОН) пропонує автоматично перевести усіх клієнтів на базовий річний тариф (7,96 гривень). Це стало можливим завдяки новому закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Як зазначили в компанії, таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника й отримують газ від постачальника "останньої надії", стало можливим завдяки ухваленню закону щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

ГК "Нафтогаз України" звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умовах базової річної пропозиції. Компанія очікує позитивне рішення регулятора.

"У разі відсутності підтримки зі сторони НКРЕКП з 1 грудня 2021 року постачальник "останньої наді" буде зобов’язаний здійснювати постачання газу всім своїм споживачам за ціною, розрахованою за формулою", - йдеться в повідомленні.

У такому разі ціна на газ буде змінюватися щодня й може становити більш ніж 30 грн/куб. м, додали в компанії і зазначили, що формула затверджена урядом та не залежить від "Нафтогазу".