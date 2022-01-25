У Дніпрі хлопчик застряг у батареї опалення: як визволяли дитину (фото)

У вівторок, 25 січня, у Дніпрі в одній із квартир житлового будинку 7-річний хлопчик застряг рукою в батареї опалення і не міг самостійно її витягти. Тому мати дитини звернулася за допомогою до рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області

Зокрема, прибувши на місце, рятувальники встановили, що лікоть дитини виявився затиснутим між секціями чавунної батареї. Руку хлопчика намилили й в такий спосіб звільнили із пастки.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік впав за диван і пролежав там три дні. Зазначається, що заявник повідомив, що його літній дядько не виходить на зв'язок.

Тому згодом родич пенсіонера зламав замок на дверях, і разом із патрульними вони увійшли усередину та виявив у кімнаті за диваном чоловіка.

Також ми писали, що українець через спір проковтнув кулькову ручку і потрапив на операційний стіл. До того ж в результаті вона стала поперек шлунка і пробила його з двох боків.