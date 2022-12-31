Красивые поздравления с Новым годом 2023 в прозе, СМС и картинках

Новый год считается временем чудес, перемен и желаний, загадываемых под бой курантов. В это магическое время надо обязательно вспомнить о родных и близких, старых друзьях и особенных людях.
Держите хорошие поздравления в картинках, СМС, стихах и прозе – в материале Styler ниже.
Пожелаю в Новый год,
Чтобы шел год без хлопот,
Подарил Вам много счастья
И укрыл от всех ненастий.
Пусть случится волшебство,
Дарит радость торжество.
Пусть все сбудутся мечты.
Счастья, мира, доброты!
Желаю в Новый год тепла,
Любви, достатка, мира,
Чтоб жизнь счастливою была,
Наполненной, красивой.
Желаю в жизни волшебства
Не только этой ночью,
А чтобы все твои дела
Решались так, как хочешь!
Желаю в новом вам году
Поймать удачу на ходу.
Всех удивлять, все успевать,
Смеяться и не унывать.
Любить, надеяться и верить
И счастье на себя примерить,
И никогда вам не тужить,
И просто интересно жить!
Пусть счастье в руки упадет
И, как снежинка, не растает.
Пусть сбудется под Новый год
Все то, о чем душа мечтает!
Здоровье будет пусть, любовь,
Все остальное - достижимо.
А то, что портит людям кровь,
Пусть навсегда проходит мимо!
Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан в придачу!
Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка пусть сияет ярко!
Желаю мира, доброты
И замечательных подарков!
С Новым годом поздравляю,
Теплоты в душе желаю,
Чтобы дома был уют,
Море сладостных минут!
Чтоб удача улыбалась,
А мечта чтоб воплощалась,
Исполнялись все капризы,
Ждало счастье и сюрпризы!
С Новым годом! Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! Пускай события будут значительными и красивыми, а жизнь - благополучной и счастливой!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все поставленные цели были достигнуты, проблемы решены, а сюрпризы были только приятными. Пусть этот год будет веселым, беззаботным и благополучным!
Желаю в новогоднюю ночь ощутить все волшебство сказки, пусть самые прекрасные желания и мечты обязательно станут реальностью. Пусть новый год принесет множество приятных встреч, успехов и сюрпризов.
Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть волшебный праздник принесет счастье, радость и любовь. Пусть все загаданное исполнится. Пусть искренняя вера в чудо навсегда поселится в твоем сердце.
С Новым годом, счастья, здоровья, удачи и везения. Пусть этот год будет непохож на предыдущий и в этом году обязательно исполнятся все самые заветные желания. И, конечно, пусть грядущий год принесет только радость!
Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год будет лучше и красочнее предыдущего, чтобы случалось и запомнилось только хорошее. Желаю быть счастливым человеком во всех сферах.
Пусть Новый год будет наполнен волшебной сказкой, пусть каждый новый миг наступающего года будет сверкать радостью и счастьем! Пусть глаза светятся от любви, а на сердце всегда будет тепло и комфортно.
Также держите красивые поздравления с Новым годом 2023 для детей и родителей.
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