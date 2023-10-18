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Тыквенные булочки из простейших продуктов по рецепту галицких кулинаров

Тыквенные булочки (фото: telegram.org/Рецепты хороших хозяек)
Автор: Анна Шиканова

Осенью самым популярным и полезным продуктом является тыква. Из нее можно приготовить множество простых блюд, которые понравятся взрослым и детям. Тыкву можно запекать, делать из нее пюре или первые блюда, а еще - добавлять в выпечку.

Как приготовить невероятно вкусные тыквенные булочки из простых продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Рецепти файних господинь" в Telegram.

Что вам понадобится:

  • 400 г тыквенного пюре
  • 100 г сахара
  • 100 г молока
  • 1 пачка ванильного сахара
  • 100 г масла
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1 кг муки
  • 35 г прессованных дрожжей
  • 0.5 ч. л соли
  • 2 яйца
  • 2 яйца + 2 ч. л растительного масла (для смазывания булочек)
  • Сахарный сироп после выпечки: 4 ст. л сахара + 4 ст. л воды (вскипятить до растворения сахара)
  • Для посыпки: 3 ст. л сахара + 1 ст. л корицы

Как приготовить тыквенные булочки.

В теплое молоко добавляем дрожжи, сахар и 50 г муки из общего количества. Хорошо все перемешиваем, ставим в теплое место, накрываем полотенцем. Когда дрожжи начнут работать, начинаем замешивать тесто.

К опаре добавляем тыквенное пюре, яйца, ванильный сахар, соль, растительное масло и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем и начинаем частями добавлять просеянную муку. Замешиваем тесто в течение 10 минут.

Количество муки может отличаться, поэтому не насыпайте все сразу, а постепенно, чтобы тесто не получилось забитым. Тесто должно быть эластичным и нежным. Ставим его в теплое место, накрываем полотенцем и ждем, пока оно увеличится в 2-3 раза.

Делим тесто весом 80 г, формируя шарики. Когда все будут сформированы, возвращаемся к первому и обвязываем качественной нитью (чтобы не пустила цвет) и придаем форму тыквы. Выкладываем тыквы на противень, смазанный маслом, на расстоянии друг от друга.

Даем время подняться, смазываем верх яйцом с растительным маслом и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.

После выпечки булочки нужно охладить, снять нити, смазать сиропом. Верх можно посыпать сахаром с корицей.

Тыквенные булочки (фото: telegram.org/Рецепты хороших хозяек)

Раньше мы рассказывали, как приготовить простейшую пиццу дома по рецепту Клопотенко.

А также писали о проверенном рецепте скумбрии с овощами.

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