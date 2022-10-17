Яблочный "Наполеон" со сказочным кремом: готовим вкуснейший пирог

Яблочные пироги бывают разными, но почему бы не порадовать себя и близких настоящим яблочным Наполеоном. Его пропитывают сказочным кремом "Пломбир", чтобы достичь невероятного вкуса и нежнейшей текстуры.

Смотрите ниже рецепт выпечки в материале Styler.

Ингредиенты на форму размером 30 см в диаметре:

200 г сметаны (20%)

2 желтка

1 ст. л. уксуса

800 г муки

2 упаковки маргарина (по 250 г)

700 г очищенных яблок

400 мл воды

100 г сахара

100 мл молока

100 г кукурузного крахмала

350 г сахара

4 яйца

2 ч. л. ванили

650 мл молока

40 г сливочного масла

250 мл жирных сливок

2 ст. л. сахарной пудры

Пошаговое приготовление

Для коржей смешайте жирную сметану с желтками и уксусом.

В глубокую миску просейте муку и натрите туда же на терке холодный маргарин. Перетрите маргарин с мукой в крошку.

Сделайте по центру крошки выемку и влейте туда сметану, смешанную с желтками и уксусом. Замесите тесто руками. Соберите его в приплюснутый шар и положите в пакет. Поставьте в холодильник на 8 часов.

Достаньте тесто и разрежьте на 8 равных частей. Посыпайте поверхность мукой и раскатайте лепешку, вырежьте.

Выпеките каждый корж, предварительно проколов вилкой.

Выпекайте в течение 10-20 минут в духовке при температуре 180 градусов.

Нарежьте очищенные яблоки тонкими ломтиками.

Приготовьте сироп из воды и сахара. Добавьте нарезанные яблоки в сироп и отварите до мягкости (2-3 минуты).