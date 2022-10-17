Яблочный "Наполеон" со сказочным кремом: готовим вкуснейший пирог
Яблочные пироги бывают разными, но почему бы не порадовать себя и близких настоящим яблочным Наполеоном. Его пропитывают сказочным кремом "Пломбир", чтобы достичь невероятного вкуса и нежнейшей текстуры.
Смотрите ниже рецепт выпечки в материале Styler.
Ингредиенты на форму размером 30 см в диаметре:
- 200 г сметаны (20%)
- 2 желтка
- 1 ст. л. уксуса
- 800 г муки
- 2 упаковки маргарина (по 250 г)
- 700 г очищенных яблок
- 400 мл воды
- 100 г сахара
- 100 мл молока
- 100 г кукурузного крахмала
- 350 г сахара
- 4 яйца
- 2 ч. л. ванили
- 650 мл молока
- 40 г сливочного масла
- 250 мл жирных сливок
- 2 ст. л. сахарной пудры
Пошаговое приготовление
Для коржей смешайте жирную сметану с желтками и уксусом.
В глубокую миску просейте муку и натрите туда же на терке холодный маргарин. Перетрите маргарин с мукой в крошку.
Сделайте по центру крошки выемку и влейте туда сметану, смешанную с желтками и уксусом. Замесите тесто руками. Соберите его в приплюснутый шар и положите в пакет. Поставьте в холодильник на 8 часов.
Достаньте тесто и разрежьте на 8 равных частей. Посыпайте поверхность мукой и раскатайте лепешку, вырежьте.
Выпеките каждый корж, предварительно проколов вилкой.
Выпекайте в течение 10-20 минут в духовке при температуре 180 градусов.
Нарежьте очищенные яблоки тонкими ломтиками.
Приготовьте сироп из воды и сахара. Добавьте нарезанные яблоки в сироп и отварите до мягкости (2-3 минуты).
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