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Яблочный "Наполеон" со сказочным кремом: готовим вкуснейший пирог

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Понедельник 17 октября 2022 08:30
Яблочный "Наполеон" со сказочным кремом: готовим вкуснейший пирог Как приготовить вкусный яблочный Наполеон.
Автор: Светлана Мащенко

Яблочные пироги бывают разными, но почему бы не порадовать себя и близких настоящим яблочным Наполеоном. Его пропитывают сказочным кремом "Пломбир", чтобы достичь невероятного вкуса и нежнейшей текстуры.

Смотрите ниже рецепт выпечки в материале Styler.

Ингредиенты на форму размером 30 см в диаметре:

  • 200 г сметаны (20%)
  • 2 желтка
  • 1 ст. л. уксуса
  • 800 г муки
  • 2 упаковки маргарина (по 250 г)
  • 700 г очищенных яблок
  • 400 мл воды
  • 100 г сахара
  • 100 мл молока
  • 100 г кукурузного крахмала
  • 350 г сахара
  • 4 яйца
  • 2 ч. л. ванили
  • 650 мл молока
  • 40 г сливочного масла
  • 250 мл жирных сливок
  • 2 ст. л. сахарной пудры

Пошаговое приготовление

Для коржей смешайте жирную сметану с желтками и уксусом.

В глубокую миску просейте муку и натрите туда же на терке холодный маргарин. Перетрите маргарин с мукой в крошку.

Сделайте по центру крошки выемку и влейте туда сметану, смешанную с желтками и уксусом. Замесите тесто руками. Соберите его в приплюснутый шар и положите в пакет. Поставьте в холодильник на 8 часов.

Достаньте тесто и разрежьте на 8 равных частей. Посыпайте поверхность мукой и раскатайте лепешку, вырежьте.

Выпеките каждый корж, предварительно проколов вилкой.

Выпекайте в течение 10-20 минут в духовке при температуре 180 градусов.

Нарежьте очищенные яблоки тонкими ломтиками.

Приготовьте сироп из воды и сахара. Добавьте нарезанные яблоки в сироп и отварите до мягкости (2-3 минуты).

Раньше мы писали, как приготовить супернежный турецкий пирог без грамма муки.

Также читайте об идеальной шарлотке с яблоками.

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