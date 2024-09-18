От выращивания растений до создания ловушек: как отпугнуть ос домашними средствами

Назойливые осы не исчезают сразу с наступлением осени, особенно, если на улице еще тепло. Однако держать ос подальше от вашего дома и открытых участков можно с помощью нескольких простых домашних средств.

РБК-Украина (проект Styler) собрали народные способы, которые могут помочь избавиться от незваных ос.

Расставить в стаканах мяту

Осы обладают хорошим обонянием, с помощью которого они находят источники пищи - именно поэтому они почти сразу прилетают на пикники. Но эта черта также может быть использована против них.

Существуют определенные травы и растения, которые отпугивают ос своим разным ароматом, например, лимонник, мята, чабрец, эвкалипт, полынь, лавровые листья, цитронелла и гвоздика.

Будут держаться подальше осы и от бархатцев и герани. Эти растения можно выращивать в горшках, в саду, или даже расставить в вазах у окон.

Сбрызнуть занавески или одежду эфирным маслом

Кроме использования натуральных растений, вы можете использовать смеси эфирных масел для отпугивания ос. Смешайте эфирные масла гвоздики, лемонграса и герани, разбавьте их водой и взболтайте перед применением.

Осы не любят ароматов некоторых растений (иллюстративное фото: Freepik)

Этот метод нужно регулярно повторять, но его можно использовать для обработки участков, где осы чаще всего строят гнезда.

Создать спрей от ос из средства для мытья посуды

Для того чтобы создать эффективный домашний спрей от ос, понадобятся:

большой распылитель;

мятное масло;

масло лимонника;

масло герани;

средство для мытья посуды;

вода.

Наполните пустой распылитель обычной водой, добавьте 10 -20 капель каждого эфирного масла (лимонника, мяты и герани) на литр воды и несколько капель мыла для посуды. Взболтайте спрей перед нанесением на предыдущие места гнездования ос.

Сделать ловушку с уксусом

Согласно исследованиям, уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, смешанная с водой, является эффективным раствором, приманивающим ос и других вредителей.

Просто смешайте яблочный уксус, сахар и воду в миске. Тщательно перемешайте и оставьте раствор в бутылке у гнезда.

Сделать ловушку с мылом и вареньем

Возьмите 2-литровую бутылку и с помощью ножниц или бритвы разрежьте бутылку там, где она начинает сужаться. Наполните нижнюю половину 2-литровой бутылки водой, сахаром и хозяйским мылом и тщательно перемешайте.

Уровень жидкости в нижней половине бутылки должен быть ниже, чем до горлышка бутылки. Открутите крышку бутылки и намажьте горлышко вареньем.

Переверните верхнюю половину бутылки так, чтобы она свисала с отверстия в нижней половине и скрепите обе части скотчем, чтобы они были надежно закреплены. Поставьте осиную ловушку вблизи места активности ос.

Смесь варенья с сахаром и водой должна привлекать ос через горлышко, а конструкция ловушки должна удерживать ос внутри, пока они не приземлятся на поверхность воды. Вода внутри ловушки будет мыльной, поэтому выбраться осы не смогут.