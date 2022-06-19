Гамбургер "як в МакДональдсі" у домашніх умовах: покроковий рецепт з фото

Майте на увазі, що цей рецепт дещо складний через ймовірну недоступність деяких компонентів. Але приготувавши його ви вже точно отримаєте справжній смак МакДональдсу. Нам знадобиться придбати підсилювач смаку - глутамат натрію, або Accent, сушену цибулю, а також спеціальну яловичину "Ground chuck".

Звісно, можна замінити ці компоненти, буде смачно, однак трохи відрізнятиметься від оригінального.

Кілька важливих нюансів

Accent - підсилювач смаку глутамат натрію можна замовити в інтернеті. Його вартість - близько 55 грн за 250 грамів. Це був "секретний інгредієнт" кухарів протягом багатьох років. Боятися його не варто, адже глутамат натрію природним чином міститься в деяких продуктах, включаючи помідори та сир.

Фото: Підсилювач смаку глутамат натрію

Сушену цибулю можна придбати в супермаркеті (чи в інтернет-магазині), але її треба замочити перед додаванням у гамбургер.

Ground chuck - це фарш з набору різних шматків яловичини, які беруть з передньої (плечової) частини туші. Ці специфічні шматки м’яса зазвичай мають високий відсоток жиру та більше сполучної тканини. Таке м'ясо найкраще підходить для гамбургерів.

Отже, якщо ви не шукаєте простих шляхів, приступайте до готування.

Інгредієнти:

2 столові ложки солі

2 чайні ложки чорного меленого перцю

1/4 чайної ложки підсилювача смаку Accent

1 фунт фаршу Ground chuck (450 г)

8 маленьких булочок для гамбургерів

1,5 столової ложки сушеної цибулі

мариновані огірки

гірчиця

кетчуп

Покрокове приготування

Зробіть суміш з солі, перцю та Accent.

Гамбургери краще смажити на грилі, але якщо його нема, візьміть велику сковорідку. Розігрійте сковороду.

Зволожте цибулю теплою водою (приблизно 1 столова ложка). Сформуйте 8 невеликих круглих котлеток з фаршу.

Помістіть котлети на гарячий гриль. Використовуйте лопатку і притисніть котлету до гриля на 4-5 секунд. Готуйте котлети з обох сторін, посипте сумішшю з солі, перцю та нашого підсилювача смаку.

Коли котлети будуть готові, покладіть розрізані навпіл булочки на гарячу сковороду і підсмажте їх з боку розрізу.

Щоб зібрати гамбургери, на нижню булочку зробіть кілька крапель гірчиці й кетчупу, додайте трохи цибулі і кілька шматочків маринованих огірків.

Покладіть котлету для гамбургера поверх маринованого огірка. Покладіть верхню булочку на м’ясну котлетку. Наш гамбургер готовий!

Дивіться нижче відеоінструкцію з приготування гамбургеру: