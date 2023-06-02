Будет работать быстрее: эти 5 мест на телефоне нужно периодически очищать

Интенсивное ежедневное использование смартфона может привести к определенным проблемам в работе, включая уменьшение его производительности. Замедлить работу телефона может множество мелких и чаще всего ненужных файлов.

Какие 5 мест нужно периодически "очищать" на телефоне - читайте на Styler ниже .

Необходимо помнить, что на телефоне Android должно быть свободно не менее 10 Гб памяти, это необходимо для корректной работы системы. Когда память забита на 99%, смартфону сложно быстро получить нужные данные.

Кэш программ

Каждое приложение хранит нужные для работы данные в кэше. Это позволяет программе не вычислять каждый раз необходимые данные, а сделать это один раз и сохранить в накопителе.

В результате кэш увеличивается, смартфон начинает тормозить, а в памяти остается меньше места.

Поэтому необходимо раз в месяц в настройках смартфона переходить в раздел "Приложения", выбирать наиболее часто используемые приложения и очищать кэш.

SMS-сообщение

Сообщения могут занимать немного места, но затем могут накапливаться и тормозить работу.

Потому все ненужные сообщения лучше удалять.

Медиафайлы в мессенджерах

Часто мессенджеры по умолчанию хранят все файлы мультимедиа на смартфон. Стоит периодически выбрасывать из мессенджеров ненужные фото, видео и голосовые сообщения.

Корзина

Почти у всех смартфонов есть корзина, куда попадают удаленные файлы. Как правило, она находится в разделе "Галерея" или имеет отдельную папку "Недавно удаленные".

Чаще файлы с нее автоматически удаляются через 30 дней.

Загрузка

На телефоне можно найти папку "Загрузка". Туда попадает все, что вы скачиваете с помощью мобильного браузера или через приложение.

Такую папку также нужно время от времени очищать.