Ворожіння на Старий Новий рік: як дізнатися свою долю і ім'я судженого

На Маланки або Старий Новий рік дівчата в старовину ворожили на свою долю і судженого. Вважається, що наймістичніший час починається після заходу сонця і ворожіння потрібно проводити тільки ввечері.

Як в стародавні часи ворожили на Старий Новий рік, щоб дізнатися долю та ім'я судженого – читайте в матеріалі нижче.

У Щедрий вечір існувала одна цікава традиція - на Маланки хлопці могли ще раз посвататися до дівчини, від якої раніше отримали відмову.

А ще хлопці чатували дівчину, яка їм сподобалася пізно ввечері та чекали, коли вона почне гадати з перехожими на вулиці.

Традиційні ворожіння на Маланки

1. Увечері дівчина виходить на вулицю і питала ім'я у першого зустрічного. Як звуть незнайомця, так і майбутнього чоловіка звати будуть.

2. Під подушку кладуть гребінець і перед сном примовляють: "Суджений-ряджений, причеши мене!". Хто уві сні до дівчини приходив, той і повинен був стати в майбутньому законним чоловіком.

3. На миску з водою ставлять кілька прутиків з віника. Миску - під ліжко. Перед сном примовляють:"Суджений-ряджений, переведи мене через місток". Уві сні дівчина бачила, хто стане її судженим.

4. У банку насипають будь-яку крупу і загадують важливе питання. Лівою рукою дістають з банки жменю крупи та рахують зерна. Якщо число парне - відповідь позитивна, якщо непарне - негативна.

5. Беруть гральні карти та кладуть під подушку. На кожного короля з вечора загадують реального чоловіка. Вранці витягують карту, не дивлячись - саме він і виявиться судженим.

Піковий король - чоловік постарше і ревнивець, трефа - військовий, черви – молодий і багатий, бубна – красивий і веселий.

6. Беруть однакові непрозорі чашки - за кількістю дівчат. У кожну кладуть по одному предмету - кільце, монету, хліб, цукор, цибуля, сіль, в одну з чашок наливають трохи води.

Дівчата з закритими очима вибирають свою чашку. Кільце - до весілля, монета - до багатства, хліб – достаток, цукор – веселощі, цибуля – сльози, сіль – до нещастя, вода – не чекайте особливих змін.

7. На листках паперу пишуть чоловічі імена, перемішують і кладуть під подушку. Вранці витягують один папірець, не дивлячись. Саме так і зватимуть судженого.