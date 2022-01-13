Сьогодні - Щедрий вечір: що суворо заборонено робити в цей час

У ніч з 13 на 14 січня українці відсвяткують Старий Новий рік, який також називається Щедрим вечором. Це свято переплело у собі язичницькі та християнські традиції, його українці святкують вже багато століть: накривають багатий стіл, ходять у гості, співають щедрівки.

Що заборонено робити в цей час, а що потрібно зробити обов'язково - читайте нижче в матеріалі Styler .

Важливі традиції Щедрого вечора

У цей день в церкві шанують святу Меланію, а в народі свято називають Меланки, Маланки, Маланьї.

Наші предки завжди прикрашали будинок, готували пишну вечерю, таким чином привертаючи щастя і матеріальний достаток у свій будинок.

На стіл подавалася щедра кутя, в яку крім маку, меду і сухофруктів можна додавати вершкове масло, вершки або молоко.

Сьогодні потрібно приймати гостей-щедрувальників, пригощати їх і давати подарунки. В гості можна ходити і самим, але згідно звичаю, щедрівки повинні співати молоді хлопці і дівчата.

На Щедрий вечір "водять козу"

На Щедрий вечір колись влаштовувалися міні-вистави за участю молоді. Хлопця переодягали в Василя (на наступний день, 14 січня було свято Василя), а дівчину в Меланку, а також "водили козу".

Атрибути рядженої "кози" - вивернутий шерстю назовні кожух, дерев'яна голова з рогами і бородою з соломи або лози і рухомою нижньою щелепою.

Щедрувати можна як під вікнами так і в будинках, де потрібно величати господарів і бажати благополуччя в наступаючому році.

Що не можна робити на Щедрий вечір