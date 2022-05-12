Футбольне поле і кафетерій: у Фінляндії показали місто-бомбосховище (відео)

Фінляндія вперше почала будувати бомбосховище в 1960-х роках. Це була розгалужена мережа укриттів. Але через те, що військових дій у цієї країни не було, бомбосховища переобладнали й по суті під Гельсінкі зараз є ціле місто, яке досі функціонує.

Там знаходяться спортивні споруди, басейни, стадіони, спортмайданчики, автостоянки та склади.

Після 24 лютого Фінляндія почала перевіряти свої підземні споруди, бо військова агресія Росії проти України створила найбільшу кризу у світі з часів Другої світової війни, а у Фінляндії з РФ більше тисячі кілометрів кордону.

Як розповів інструктор з техніки безпеки Гельсінського центру цивільної оборони томі Раск, Фінська технологія бомбосховища - одна з кращих у світі. Деякі приміщення здатні витримати не тільки сильні бомбардування, а і ядерні та хімічні атаки.

Бомбосховища в Фінляндії

За законом Фінляндії, всі будівлі в країні певних розмірів повинні мати свої власні бомбосховища. І тільки в Гельсінкі налічується 5500 притулків цивільної оборони, які можуть вмістити до 900 тисяч осіб (населення Гельсінкі близько 600 тисяч).

"Ці притулки можуть захистити практично від будь-яких бомбардувань або хімічних атак. У нас є вода, чисте повітря і ліжка, на яких люди можуть жити тижнями", - підкреслив Раск.

Притулку схожі на лабіринти й там є дитячі ігрові кімнати, спортивні приміщення, кафетерій. А кімнати відпочинку обладнані так, що для кожної людини є шафи для особистих речей і можливість усамітнитися.

По суті, бомбосховища в Гельсінкі - це буквально місто під містом, де у випадку нападу може врятуватися все населення.