У Путіна вважають вступ Фінляндії в НАТО загрозою для Росії

У Кремлі відреагували на сьогоднішню заяву Фінляндії про рішення вступити до НАТО. Там назвали це загрозою для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

Так, відповідаючи на відповідне питання журналістів, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: "Безумовно. Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим".

Разом з тим у нього також запитали, чи прораховували в Кремлі ризики приєднання до НАТО інших сусідніх з нею країн як реакцію на так звану "спецоперацію" в Україні.

"Завжди розглядаються і аналізуються різні варіанти", - додав Пєсков.

Фінляндія може вступити в НАТО

Нагадаємо, сьогодні Фінляндії Саулі Ніїністе та прем'єр-міністр Санна Марін зробили спільну заяву, в якій повідомили про підтримку вступу країни до НАТО.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО у другій половині травня і зробить це разом зі Швецією.

У відповідь на ці плани Росія пригрозила Гельсінкі і Стокгольму ядерною зброєю.

На що президент Фінляндії Саулі Нііністе різко висловився та звернувся до Росії із закликом "подивитися в дзеркало" і зрозуміти, чому країни вимушені йти на такий крок.

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