Тайсон повернеться до харківського "Металіста"? Що відомо та скільки за нього можуть заплатити

Бразильський футболіст Тайсон повернеться в Україну, щоб стати гравцем харківського "Металіста" - цей клуб наступного року має всі шанси підвищиться в класі і знову виступати в Прем'єр-лізі.

Що відомо на сьогоднішній день про ймовірний перехід відомого футболіста з "Інтернасьонала" в "Металіст" - читайте в нашому матеріалі нижче .

Тайсон повернеться в "Металіст"?

Про те, що 33-річний півзахисник стане гравцем харківського клубу, пише Telegram-канал "Тайны футбола".

Тайсон (фото: Instagram @taisonfreda7)

За даними джерела, угода відбудеться, швидше за все, влітку 2022 року. Але існує і ймовірність переходу Тайсона в "Металіст" вже у найближче зимове трансферне вікно.

"Цю інформацію в особистому спілкуванні підтвердив сам гравець. Чекаємо офіційної заяви клубу, ну або хоч якихось коментарів", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, в клубі офіційно ніяк не коментують цю інформацію. Тому поки перехід Тайсона в "Металіст" - всього лише чутки.

Тайсон (фото: Instagram @taisonfreda7)

До слова, ще навесні президент харківського гранда Олександр Ярославський виділив головну умову для повернення Тайсона в "Металіст".

В інтерв'ю одному з ТБ-каналів він зазначив, що Тайсон - це "прикраса всього українського футболу".

"Всі говорили, що Тайсон ніби їде по полю на моторолері. Таких гравців в українському футболі одиниці. Він гідно зіграв, заробив багато трофеїв і повернувся на батьківщину", - сказав він.

"Якщо Тайсон приїде і буде бігати з такою ж швидкістю, як зараз, то чому б і ні? Його в Харкові люблять, чекають і з радістю приймуть!" - додав Ярославський тоді.

Тайсон (фото: Instagram @taisonfreda7)

Питання про перехід Тайсона в "Металіст" піднялося після того, як відомий коментатор і журналіст Ігор Циганик заявив, що Тайсон нібито пообіцяв повернутися в харківський клуб по закінченню контракту з бразильською командою.

"Тайсон подзвонив і заявив, що я поспішив, сказавши, що ми більше не побачимо його в українському чемпіонаті. Коли він дізнався, що Ярославський збирається відродити "Металіст", пообіцяв, що по закінченню контракту з "Інтернасьоналом" він повернеться в "Металіст", - сказав журналіст у програмі "Циганик LIVE".

Тайсон (фото: Instagram @taisonfreda7)

Контракт Тайсона з бразильським клубом, в якому він, до слова, починав кар'єру, розрахований до літа 2023 року.

На сьогоднішній день популярний сайт Transfermarkt оцінює вартість Тайсона в 5 млн євро.

Скріншот (Transfermarkt)

Чим прославився Тайсон в Україні

Тайсон Барселлос Фреда виступав за "Металіст" з 2010 по 2013 рік. У харківський період кар'єри екс-гравець національної збірної Бразилії провів 57 матчів і забив 13 голів. Двічі у складі цієї команди він ставав бронзовим призером чемпіонату України.

Потім Тайсон перейшов у донецький "Шахтар", де став справжнім лідером клубу - до 2021 року у футболці "гірників" футболіст провів 182 матчів, вразивши ворота суперників 37 разів.

Тайсон у складі "Металіста" (фото: Wikimedia @Denos07)