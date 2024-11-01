Легенда сборной Украины разводится с женой. Кто пошел в суд и что известно об их отношениях

40-летний футболист Андрей Пятов, бывший вратарем донецкого "Шахтера" и отыгравший за сборную Украины в 102 матчах, вероятно, скоро станет холостяком. На днях его избранница подала на развод.

Жена известного футболиста подала на развод

Как отмечено в материалах дела, 28 октября этого года Юлия Пятова, избранница легенды сборной Украины, с которой он прожил в браке 19 лет, подала иск. Его специализация - "Гражданские дела о расторжении брака и взыскании алиментов".

Уже 30 октября был назначен состав судей, рассматривающих это дело. Знает ли сам футболист о том, что его жена подала на развод - неизвестно. На своей странице в Instagram Пятов еще не "запостил" подтверждение или опровержение.

Жена Пятова подала на развод (скриншот)

Между тем его жена намекала на возможные проблемы в отношениях. В частности, на своей странице в Instagram еще в июне она поздравляла его с годовщиной.

"Сегодня у нас с тобой 19 лет, 19 лет как мы официально стали мужем и женой, стали семьей, и уже через месяц после свадьбы мы узнали, что нас станет трое... И вот Дарье уже 18 и у нас четверо детей... И мы вместе больно падали и высоко летали - все вместе, потому что мы семья", - писала Юлия.

Пятов и его супруга (фото: instagram.com/piatova)

А уже в октябре избранница футболиста сделала пост с таким текстом: "Что нас не убивает - делается сильнее - мой лозунг по жизни".

Пост жены Пятова (скриншот)

После этого Пятова показывала отдых с детьми. При этом она писала о вере в чудеса.

"Я верю в чудеса, потому что по-другому как еще все пережить? Провели с детьми время в волшебном месте, оказавшемся совсем рядом с нами", - отмечала Юлия.

Что "постит" жена футболиста (скриншот)

Что известно об отношениях Пятова и его избранницы

Пара сыграла свадьбу более 19 лет назад. Они воспитывают четырех детей. Футболист, за свою карьеру ставший настоящей легендой и установивший три рекорда (как автор самой продолжительной сухой серии в истории национальной сборной Украины, рекордсмен среди вратарей украинских клубов в еврокубках по отбитым пенальти и лидер среди голкиперов Украины национальной сборной Украины по количеству сухих матчей), часто публично признавался Юлии в любви.

В 2023 году Пятов объявил о завершении карьеры.

Дети и жена Пятова (фото: instagram.com/piatova)

Пара считалась образцовой, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины Пятова вывозила детей за границу. Но потом она вернулась в столицу, хотя и сейчас нередко ездит отдыхать в другие страны.