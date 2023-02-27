Украинский футболист в Турции снял и выбросил в мусорку российский флаг (видео)
Украинский футболист, защитник ФК "Львова" Алексей Дитятьев на сборах в Турции на территории тренировочной базы заметил на флагштоке российский триколор, и снял флаг страны-агрессора, после чего выбросил в мусорку.
Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.
Также Дитятьев опубликовал в сети видео, как спускали флаг РФ с флагштока возле здания гостиницы.
"Совсем скоро ВСУ это сделают во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", - говорится в описании к ролику.
Футболист добавил, что после этого триколор отнесли в уборную, где он "немного в туалете полежал возле унитаза", а затем уже российский флаг был отправлен в мусорку.
Видео: в Турции футболист "Львова" Алексей Дитятьев снял российский флаг на территории тренировочной базы
На снятие флага РФ украинским спортсменом в Турции отреагировали в российском Следственном комитете, объявив на своем сайте о начале расследования, для чего подключили свой МИД.
34-летний Дитятьев родом из Новой Каховки, и этот город в Херсонской области сильно пострадал из-за российского полномасштабного вторжения и оккупации.
Футболист является победителем Первой лиги Украины 2013/14, бронзовым призером Второй лиги Украины 2010/11, обладателем Кубка Польши 2019/20 и Суперкубка Польши 2020.
Защитник футбольной команды "Львов" Алексей Дитятьев (фото: instagram.com/dytiatiev)
Дитятьев в социальных сетях призывает активно поддерживать Украину, и тепло благодарит воинов ВСУ, которые продолжают гнать интервентов и освобождать нашу землю.
К слову, недавно в Турции украинские футболисты из клуба "Минай" избили игроков российского "Шинника" за то, что спортсмены из Ярославля хамили персоналу гостиницы, где остановились обе команды во время проведения зимних сборов.
Добавим также, что в сети появилось видео, как украинские футболисты проучили россиян в Турции.