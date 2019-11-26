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У Міноборони розповіли, скільки додаткових виплат отримали військові ООС

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 15:11
У Міноборони розповіли, скільки додаткових виплат отримали військові ООС
Фото: В'ячеслав Слухав (mil.gov.ua)

За 5,5 років бойових дій додаткові виплати отримали понад 40 тисяч українських військових на суму майже 200 мільйонів гривень

З початку бойових дій на Донбасі з участю російських регулярних військ додаткові виплати отримали понад 40 тисяч військовослужбовців української армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, виплати військові отримали за знищену техніку противника, безпосередню участь у бойових діях і успішні виконання бойових завдань.

"За знищення 151 одиниці техніки противника війська профінансовано в сумі понад 4,4 млн грн. Цю виплату отримали 635 військовослужбовців ЗС України. Винагороду за успішне виконання бойового завдання виплачено понад 13,2 млн грн", - повідомив начальник Управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов.

Також зазначається, що найбільш поширену виплату, так звану бойову тисячу отримали понад 38 тисяч військових на загальну суму понад 180 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти, намагаючись викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ в Мінську, хочуть звинуватити Україну в порушенні Мінських домовленостей.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт "нормандської четвірки" в Парижі розблокує можливість відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом.

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