Кому нельзя есть хурму, чтобы не навредить здоровью

Хурма довольно полезный продукт, и при постоянном употреблении оказывает положительное влияние на организм. Однако некоторым людям запрещено есть такой продукт, чтобы не повредить здоровью.

Об этом рассказал семейный врач Михаил Цюрак в Instagram .

Во время зимы на прилавках рынков и магазинов появляются хурма, которая становится довольно популярной среди украинцев.

Польза хурмы

Хурма - это классический фрукт тропических стран, имеющий много полезных веществ.

Такой продукт полезен тем, что имеет:

бета-каротин - предшественник витамина А;

таннины - вяжущие вещества, обладающие способностью снижать высокое давление и лечить диарею;

биофлавоноиды - антиоксиданты, предотвращающие образование тромбов.

Кому нельзя есть хурму

Категорически нельзя есть хурму людям со следующими болезнями:

гипертония;

анемия;

токсический зоб;

повышенный уровень холестерина.

болезни кишечника с преобладанием поносов

Все потому, что она может только нанести вред здоровью.

Также такой фрукт содержит много фруктозы и волокон, поэтому противопоказан при: