Кому нельзя есть хурму, чтобы не навредить здоровью
Хурма довольно полезный продукт, и при постоянном употреблении оказывает положительное влияние на организм. Однако некоторым людям запрещено есть такой продукт, чтобы не повредить здоровью.
Об этом рассказал семейный врач Михаил Цюрак в Instagram.
Во время зимы на прилавках рынков и магазинов появляются хурма, которая становится довольно популярной среди украинцев.
Польза хурмы
Хурма - это классический фрукт тропических стран, имеющий много полезных веществ.
Такой продукт полезен тем, что имеет:
- бета-каротин - предшественник витамина А;
- таннины - вяжущие вещества, обладающие способностью снижать высокое давление и лечить диарею;
- биофлавоноиды - антиоксиданты, предотвращающие образование тромбов.
Кому нельзя есть хурму
Категорически нельзя есть хурму людям со следующими болезнями:
- гипертония;
- анемия;
- токсический зоб;
- повышенный уровень холестерина.
- болезни кишечника с преобладанием поносов
Все потому, что она может только нанести вред здоровью.
Также такой фрукт содержит много фруктозы и волокон, поэтому противопоказан при:
- сахарном диабете;
- запорах;
- хронических гастритах.
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