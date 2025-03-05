Фронтмен "Без обмежень" Сергей Танчинец показал редкие фото с сыном

"Этому мальчику сегодня уже целых семь лет! Сыночек, будь здоров, мое милое дитя", - подписал он серию фото.



Сергей Танчинец показал сына (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

На снимках он показал, как проводит время со своим ребенком: они гуляют на детской площадке, путешествуют, ходят в барбершоп.



Сергей Танчинец с сыном (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Также он опубликовал несколько архивных снимков, на которых Лукьян совсем маленький - ему около 1 годика.



Маленький Лукьян (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Судя по всему, это редкие фото, сделанные во время отдыха артиста с детьми.



Лукьян в детстве (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

А на других снимках показано, как он подрос.



Лукьян (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Отметим, что мальчик очень похож на своего звездного отца.



Сергей Танчинец с сыном (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Как отреагировали в сети

Фолловеры известного музыканта тут же принялись комментировать публикацию:

"Похожи"

"С днем рождения красавчика. Пусть сбудутся все мечты"

"Поздравляю с именинником"

"Чистый папочка! Пусть будет здоровым и счастливым"

"Пусть в жизни маленького красавчика будет все как можно лучше. Счастливого детства под мирным небом Украины".



Сергей Танчинец показал сына (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Что известно про личную жизнь лидера "Без обмежень"

Напомним, фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец с 2008 по 2023 год был женат на девушке по имени Анне. В этом браке родились двое детей: дочь Анастасия и сын Лукьян.

Пара познакомилась в 2007 году на съемках первого клипа группы. Жена музыканта была сценаристом и режиссером, долгое время работала с "Без обмежень".

После начала полномасштабного вторжения РФ она с детьми выехала из Украины в Японию, где работала переводчиком. Затем они переехали в Испанию.

Осенью 2023 года артист сообщил, что разводится с женой после 15 лет брака. Сергей подчеркивал, что они с экс-избранницей остались в хороших отношениях и продолжают оставаться любящими родителями для их двоих детей.

Затем в сети появились слухи, что музыкант встречается с менеджером группы, пиарщицей "Без обмежень" Юлианной Коретской. В апреле 2024 Танчинец опубликовал с ней совместное фото, на котором ясно показал, что между ними не только деловые отношения.

Затем пара перестала скрывать роман. В своем блоге певец не раз публиковал фото с возлюбленной и признавался ей в любви.

Корецкая также показала в сети романтическое фото с певцом, чем разозлила фолловеров.



Танчинец и Корецкая (фото: instagram.com/yuliana_koretska)

Также вас может заинтересовать