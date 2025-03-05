Фронтмен "Без обмежень" Сергей Танчинец показал редкие фото с сыном

Лидер украинской группы "Без обмежень" Сергей Танчинец впервые за долгое время показал своего сына Лукьяна, который сегодня, 5 марта, празднует свой день рождения. Мальчику исполняется 7 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.
"Этому мальчику сегодня уже целых семь лет! Сыночек, будь здоров, мое милое дитя", - подписал он серию фото.
Сергей Танчинец показал сына (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
На снимках он показал, как проводит время со своим ребенком: они гуляют на детской площадке, путешествуют, ходят в барбершоп.
Сергей Танчинец с сыном (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Также он опубликовал несколько архивных снимков, на которых Лукьян совсем маленький - ему около 1 годика.
Маленький Лукьян (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Судя по всему, это редкие фото, сделанные во время отдыха артиста с детьми.
Лукьян в детстве (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
А на других снимках показано, как он подрос.
Лукьян (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Отметим, что мальчик очень похож на своего звездного отца.
Сергей Танчинец с сыном (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Фолловеры известного музыканта тут же принялись комментировать публикацию:
Сергей Танчинец показал сына (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Напомним, фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец с 2008 по 2023 год был женат на девушке по имени Анне. В этом браке родились двое детей: дочь Анастасия и сын Лукьян.
Пара познакомилась в 2007 году на съемках первого клипа группы. Жена музыканта была сценаристом и режиссером, долгое время работала с "Без обмежень".
После начала полномасштабного вторжения РФ она с детьми выехала из Украины в Японию, где работала переводчиком. Затем они переехали в Испанию.
Осенью 2023 года артист сообщил, что разводится с женой после 15 лет брака. Сергей подчеркивал, что они с экс-избранницей остались в хороших отношениях и продолжают оставаться любящими родителями для их двоих детей.
Затем в сети появились слухи, что музыкант встречается с менеджером группы, пиарщицей "Без обмежень" Юлианной Коретской. В апреле 2024 Танчинец опубликовал с ней совместное фото, на котором ясно показал, что между ними не только деловые отношения.
Затем пара перестала скрывать роман. В своем блоге певец не раз публиковал фото с возлюбленной и признавался ей в любви.
Корецкая также показала в сети романтическое фото с певцом, чем разозлила фолловеров.
Танчинец и Корецкая (фото: instagram.com/yuliana_koretska)
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