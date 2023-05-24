Брат и муж погибли на войне. История военной и волонтерки из семьи медиков

Военная Ангелина Римская рассказала РБК-Украина о потере на войне двух ближайших людей – брата и мужа, которые были боевыми медиками.

Глядя, как почти вся мужская часть семьи заняла позиции на фронте, Ангелина Римская и сама решила подойти ближе к горячей линии. До службы училась на журналиста, проходила практику в издании "Радио Свобода".

Ее брат Алексей тогда служил в батальоне "Винницкие скифы" в Светлодарске. Однажды возле их позиций была попытка захода диверсионной группы, которую удалось предотвратить. Сестра же решила взять у него интервью. С этого момента в ее жизни появилась военная журналистика. А позже девушка подписала контракт и стала служить в 59-й бригаде Вооруженных сил Украины, в пресс-отделе.

Сейчас ее часть находится на одном из самых горячих направлений боевых действий – Авдеевском. За время полномасштабной войны девушка потеряла двух ближайших людей – мужа и брата. О войне и потере близких она рассказала РБК-Украина. Далее – прямая речь.

О начале службы в армии

Я вхожу в категорию людей, для которых война началась в 2014 году. Помню, как еще будучи в школе, старалась откладывать карманные деньги, экономила по максимуму, чтобы раз в месяц-два задонатить на армию. Постоянно смотрела новости. А еще война стала для меня личной, когда брат подписал контракт. Потом я училась на журналиста и позже решила подписать контракт.

Что касается отношения родителей к моему решению. Мама погибла в автокатастрофе еще в 2018 году, потому ничего сказать не могла. А папе было безразлично.

Другой вопрос – брат и муж, с котором мы только поженились. Они меня пытались остановить, но я решила выбрать этот путь.

О брате Алексее

Мой брат был инвалидом второй группы. С трех лет у него нет одного глаза, но все равно пошел служить. Это было сознательно, и он не скрывался от службы. Сначала окончил Бершадский медицинский колледж в 2015 году. Несколько месяцев работал в амбулатории помощником семейного врача, а дальше – поступил в НМУ им. Пирогова на специальность "Семейная медицина".

На фото брат Алексей, Ангелина и ее муж Максим

Затем подписал контракт с 9 мотопехотным батальоном "Винницкие скифы" 59 бригады имени Якова Гандзюка. Был боевым медиком взвода. Полномасштабную войну встретил на Олешках Херсонской области. Бригада попала в окружение и там происходил ад. По ребятам работало все: от стрелкового оружия – до авиации. Очень много раненых и погибших. Алексей оказывал медицинскую помощь всем: от командира роты – до солдата.

Был момент, когда уже выходили из окружения и в бронированную машину наших ребят прилетел снаряд. Бойцы вытащили раненого и неправильно наложили жгуты. К ним быстро прибежал мой брат и переложил правильно. Так и спас его. Военный остался без руки, но жив. И этот мужчина по сей день его благодарит за спасенную жизнь.

О муже Максе

С мужем мы познакомились давно. Однажды Алексей приехал домой вместе со своим другом Максимом. На тот момент брат был боевым медиком взвода, а мой будущий муж – боевым медиком роты. Мы пообщались и позже он написал мне в Инстаграмме.

После ротации повез меня к себе в село и говорит: "Поехали кое-что покажу". Везет меня к островку у реки. Смотрим закат и вдруг он достает из сумки браслет и предлагает встречаться. Это, наверное, было самое романтичное событие в моей жизни.

Потом я поехала служить. Была на учениях, мы переписывались. Вот он приезжает на выходные, мы гуляем по городу и вдруг он встает на одно колено и предлагает стать его женой. В тот момент я поняла, что о лучшем мужчине никогда и не мечтала. Любимый – это самое лучшее, что произошло со мной в жизни.

На фото Ангелина и ее муж Максим

Мы вместе были на учениях, на полигоне. И хоть жили в разных казармах, но все свободное время проводили вместе. 19 февраля женились в Николаеве и уехали в отпуск домой. Кто же знал, что через 5 дней начнется полномасштабное вторжение и единственное, о чем я буду думать: "Лишь бы мои ребята выжили".

В тот момент я поняла, что нет ничего хуже, чем когда твои родные всегда находятся в зоне риска. Позже изменила свое мнение: нет ничего хуже, чем потерять людей, которые были твоей жизнью.

О расстреле брата россиянами

Алексей был на Запорожском направлении, Макс – поехал на Херсонское, к другой части батальона, а я была в пункте постоянной дислокации. И вот вспоминаю, как сильно за них переживала. Это было очень тяжело. Но каждый раз, когда слышала их голос, словно заново оживала.

21 апреля мне позвонил Макс и сообщил, что Алексея больше нет. Рассказал, что они как раз переехали из Запорожской области – в Донецкую. Там в первые дни была неразбериха, еще не знали ситуации, продолжались уличные бои. Алексей был со своей ротой, но в рации услышал, что морпехам нужен медик. Взял медичку и полетел к ним сразу, хотя ребята ему говорили: "Куда ты идешь? Ты ведь не знаешь, что там толком происходит". Но Алексей ответил: "Я нужен ребятам", и побежал.

Когда он оказывал медицинскую помощь, как раз со стороны зашла диверсионная группа противника и расстреляла его в упор. Хотя он медик и поднял руки, потому что был без оружия. Им же было все ровно. Более того – когда россияне отходили, то заминировали его гранатой. Просто повезло, что наши ребята, когда его эвакуировали, нашли ее. Так бы нечего было хоронить.

Мы с Максом очень тяжело переживали потерю Алексея. Именно на его похоронах мы впервые после свадьбы встретились с любимым. Странные ощущения.

Со временем начали ссориться с мужем. Не понимали друг друга. Я очень просила, чтобы он не уходил на позиции.

О потере мужа

За почти семь лет службы Макс спас десятки человеческих жизней. Во время полномасштабного вторжения в этом списке были как гражданские, так и военные. Он участвовал в битве за николаевский военный аэропорт "Кульбакино", а там было очень много раненых из соседнего подразделения, которым он оказывал помощь в условиях, когда требовалось даже отстреливаться. Они тогда и отбили аэропорт от россиян со своей группой.

Последний раз я видела его живым 23 ноября 2022 года. Он отпросился на день рождения. А потом утром 9 декабря 2022 года я проснулась в 4 часа с плохим предчувствием. Молилась с верой, что это поможет. За день до этого мы говорили немного дольше, чем всегда, и он говорил: "Как я хочу, чтобы закончилась война. Демобилизоваться и жить, как нормальные люди с тобой. Растить наших детей и не думать ни о чем, кроме бытовухи". А в конце его последние слова были ко мне: "Очень сильно люблю тебя. Обнимаю и скучаю. Береги себя так, как я бы тебя берег".

Когда мне в 8:06 на следующий день написал наш друг и сказал, что Макс погиб, то земля ушла из-под ног. Он был на соседней позиции, когда к нашим подошли россияне сдаваться в плен, но затем начался минометный обстрел противника. Мой муж побежал оказать помощь одному из россиян, которые хотели сдаться в плен. Думал, что его можно будет обменять на одного из наших. Но осколок прервал этот путь, он пролетел от правого плеча и к сердцу. Мой муж отдал свою жизнь, чтобы спасти раненого врага. Я бы так не смогла.

Когда узнала о его смерти, было ощущение, что я не здесь, а где-то в другом месте. Не понимала, что вокруг происходит. Но труднее всего было, когда я поехала в морг за мужем. Не верится, пока не увидишь.

Макс, когда был на боевых, носил наше кольцо всегда на цепочке на шее. Я касаюсь его груди и вспоминаю о ней. Спрашиваю у человека, работающего в морге, был ли с ним крестик и кольцо. Он передает мне пакетик. Я беру кольцо трясущимися руками и надеваю ему на палец, говоря наше обещание на свадьбе. Только 19 февраля мы с ним поцеловались после этого, а 9 декабря – я умылась слезами и поцеловала его руку. Это для меня был один из самых трудных моментов в жизни.

15 декабря его похоронили. 16-го - был мой день рождения, который должны были провести вместе. Так много об этом говорили, и я знаю, что он был рядом весь день со мной.

На фото Ангелина и ее муж Максим с кольцами

О самом тяжелом на войне

В июне 2022 года я перевелась в батальон мужа и брата. Здесь я занимаюсь журналистикой, к сожалению, внештатно, потому что не предусмотрено в батальонах должностей "пресс-офицеров". Еще я волонтер в организации VATRA, которая очень много делает для победы Украины и помогает армии.

Самое тяжелое – терять побратимов. Особенно, когда есть люди, с которыми много прошла, каждая потеря как личная. Тогда часть души погибает вместе с человеком. Я правда помню каждого и стараюсь почти под каждым постом страницы батальона писать, что мы их помним.

Но, конечно, для меня труднее всего было потерять любимого мужа Макса, родного брата Алексея и лучшего друга "Бомбика".

Об Авдеевке

Мы сейчас находимся на Авдеевском направлении. Ситуация тяжелая, окупантов гораздо больше, чем нас, но мы достойно держимся и ребята вообще большие молодцы. Титаны.

Истощение колоссальное очень. Многие боевые и опытные солдаты погибли. Это огорчает, но желание жить и чтобы дети не видели войны, мотивирует. Поэтому бойцы и стоят как отважные титаны за свою семью и каждый сантиметр своей земли.

О войне и Украине

Я знаю, что война закончится не скоро. Знаю, что будет еще много погибших. Каждый раз переживаю это труднее и труднее. Но в будущем вижу Украину со всеми ее территориями. С каждым сантиметром. С достойными условиями для жизни. Именно ради этого мы теряем самых близких, самых ценных людей.