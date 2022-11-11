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На фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУ

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Пятница 11 ноября 2022 15:07
На фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУ Волонтеры объявили срочный сбор средств для ВСУ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинским защитникам на фронте в Донецкой и Херсонской областях необходима помощь. Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУ.

Об этом пишет на своей странице в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

"Я понимаю, что всем сейчас тяжело, но на фронте продолжаются очень тяжелые бои. Есть срочные потребности на Херсонское направление и в район Бахмута. Там ужасные бои", - написала Юсупова и перечислила, что именно нужно военным.

Четыре прицела - 104 тыс. гривен, уже есть 63 тыс. гривен.

Два тепловизора - 119 тысяч гривен

И очень нужны дроны Мавик 3 комбо - 115 тысяч

Еще нужны колеса на грузовые автомобили и рации

"Очень прошу помочь, 5-20-100 гривен, каждая копейка - это огромная помощь. К сожалению, у много потерь и раненых. ВСУ дает отпор врагу", - добавила волонтер.

Она дала небольшой промежуточный отчет по уже потраченным средствам.

"За понедельник и вторник я оплатила: монокуляр ночного видения - 135 тыс. гривен, квадракоптер Мавик 3 комбо - 115 тыс. гривен, четыре прицела - 104 тыс. гривен, тепловизор - 33 тыс. гривен, шлем - 15700, лекарства - 16 тыс. гривен и тактические наушники - 12 тысяч. С пятницы еще оплатила два монокуляра - 270 тыс. гривен", - подытожила Юсупова.

На фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУНа фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУНа фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУНа фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУНа фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУНа фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУНа фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУФото: Наталья Юсупова

Куда отправлять помощь

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

Банка Монобанк

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве открыли Центр помощи спасенным.

А еще рассказывали о том, что ученые создали съедобный дрон.

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сбор на ВСУ волонтери нужна помощь