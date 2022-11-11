На фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ
Українським захисникам на фронті у Донецькій та Херсонській областях потрібна допомога. Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ.
Про це пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталія Юсупова.
"Я розумію, що всім зараз важко, але на фронті тривають дуже тяжкі бої. Є термінові потреби на Херсонський напрямок і в район Бахмута. Там жахливі бої", - написала Юсупова і перерахувала, що саме потрібно військовим.
Чотири приціли – 104 тис. гривень, вже є 63 тис. гривень.
Два тепловізори - 119 тисяч гривень
І дуже потрібні дрони Мавік 3 комбо - 115 тисяч
Ще потрібні колеса на вантажні автомобілі та рації
"Дуже прошу допомогти, 5-20-100 гривень, кожна копійка - це величезна допомога. На жаль, багато втрат і поранених. ВСУ дає відсіч ворогові", - додала волонтер.
Вона дала невеликий проміжний звіт щодо вже витрачених коштів.
"За понеділок та вівторок я сплатила: монокуляр нічного бачення - 135 тис. гривень, квадракоптер Мавік 3 комбо - 115 тис. гривень, чотири приціли - 104 тис. гривень, тепловізор - 33 тис. гривень, шолом - 15700, ліки - 16 тис. . гривень та тактичні навушники - 12 тисяч. З п'ятниці ще сплатила два монокуляри - 270 тис. гривень", - підсумувала Юсупова.
Фото: Наталія Юсупова
Куди надсилати допомогу
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name
5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
UA753220010000026204306753142
Банку Монобанк
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