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На фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ

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П'ятниця 11 листопада 2022 15:07
На фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ Волонтери оголосили терміновий збір коштів для ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українським захисникам на фронті у Донецькій та Херсонській областях потрібна допомога. Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталія Юсупова.

"Я розумію, що всім зараз важко, але на фронті тривають дуже тяжкі бої. Є термінові потреби на Херсонський напрямок і в район Бахмута. Там жахливі бої", - написала Юсупова і перерахувала, що саме потрібно військовим.

Чотири приціли – 104 тис. гривень, вже є 63 тис. гривень.

Два тепловізори - 119 тисяч гривень

І дуже потрібні дрони Мавік 3 комбо - 115 тисяч

Ще потрібні колеса на вантажні автомобілі та рації

"Дуже прошу допомогти, 5-20-100 гривень, кожна копійка - це величезна допомога. На жаль, багато втрат і поранених. ВСУ дає відсіч ворогові", - додала волонтер.

Вона дала невеликий проміжний звіт щодо вже витрачених коштів.

"За понеділок та вівторок я сплатила: монокуляр нічного бачення - 135 тис. гривень, квадракоптер Мавік 3 комбо - 115 тис. гривень, чотири приціли - 104 тис. гривень, тепловізор - 33 тис. гривень, шолом - 15700, ліки - 16 тис. . гривень та тактичні навушники - 12 тисяч. З п'ятниці ще сплатила два монокуляри - 270 тис. гривень", - підсумувала Юсупова.

На фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУНа фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУНа фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУНа фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУНа фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУНа фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУНа фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУФото: Наталія Юсупова

Куди надсилати допомогу

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

Банку Монобанк

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

До речі, раніше ми писали про те, що у Києві відкрили Центр допомоги врятованим.

А ще розповідали, що вчені створили їстівний дрон.

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сбор на ВСУ волонтери нужна помощь