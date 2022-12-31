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На фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военным

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Суббота 31 декабря 2022 15:06
На фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военным ВСУ нужна помощь (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные наносят массовые ракетные удары по мирным городам Украины. Также сейчас продолжаются ужасные бои в Бахмуте Донецкой области. ВСУ необходимы дроны и снаряжение, волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам.

Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.

Что нужно

По ее словам, из-за кровавых боев на фронте многие военные погибли и получили ранения.

В первую очередь украинские военные сейчас нуждаются в:

  • 4 квадрокоптера Mavic 3 и Mavic 3 combo;
  • 4 рации Motorola;
  • 3 тепловизора;
  • 3 планшета.

Все за неделю волонтере удалось приобрести:

  • Mavic 3 combo - 114 тыс. грн;
  • Дроны Mavic 3 - 3800 евро;
  • Две рации Motorola - 69 450 тыс. грн;
  • Два тепловизора - 58 250 тыс. грн;
  • Прицел - 37 950 тыс. грн;
  • Планшеты - один - 7 тыс, другой - 9 тыс;
  • Медикаменты - 11 тысяч.

Украинцев призывают приобщиться к помощи, ведь военные защищают Украину и имеют много потребностей.

На фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военнымУкраинским военным на фронте требуется срочная помощь (facebook.com/nataliiayusupova)

Реквизиты для помощи:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк
  • UA753220010000026204306753142
  • Ссылка на Банку Монобанк.

Ранее мы сообщали, что волонтеры собирают деньги на зимнюю форму для воинов 57-й ОМПБр.

Также мы писали, что украинка отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных.

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