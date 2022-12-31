На фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военным
Российские военные наносят массовые ракетные удары по мирным городам Украины. Также сейчас продолжаются ужасные бои в Бахмуте Донецкой области. ВСУ необходимы дроны и снаряжение, волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам.
Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
Что нужно
По ее словам, из-за кровавых боев на фронте многие военные погибли и получили ранения.
В первую очередь украинские военные сейчас нуждаются в:
- 4 квадрокоптера Mavic 3 и Mavic 3 combo;
- 4 рации Motorola;
- 3 тепловизора;
- 3 планшета.
Все за неделю волонтере удалось приобрести:
- Mavic 3 combo - 114 тыс. грн;
- Дроны Mavic 3 - 3800 евро;
- Две рации Motorola - 69 450 тыс. грн;
- Два тепловизора - 58 250 тыс. грн;
- Прицел - 37 950 тыс. грн;
- Планшеты - один - 7 тыс, другой - 9 тыс;
- Медикаменты - 11 тысяч.
Украинцев призывают приобщиться к помощи, ведь военные защищают Украину и имеют много потребностей.
Украинским военным на фронте требуется срочная помощь (facebook.com/nataliiayusupova)
Реквизиты для помощи:
- PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
- 5375411504293973 Монобанк
- UA753220010000026204306753142
- Ссылка на Банку Монобанк.
Ранее мы сообщали, что волонтеры собирают деньги на зимнюю форму для воинов 57-й ОМПБр.
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