На фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военным

Российские военные наносят массовые ракетные удары по мирным городам Украины. Также сейчас продолжаются ужасные бои в Бахмуте Донецкой области. ВСУ необходимы дроны и снаряжение, волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам.

Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.