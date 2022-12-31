На фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовим

Російські військові завдають масових ракетних ударів по мирних містах України. Також зараз тривають жахливі бої у Бахмуті Донецької області. ЗСУ необхідні дрони та спорядження, то волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям.

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook .

Що потрібно

За її словами, через криваві бої на фронті, багато військових загинуло та отримали поранення.

В першу чергу українські військові зараз потребують:

4 квадрокоптери Mavic 3 та Mavic 3 combo;

4 рації Motorola;

3 тепловізора;

3 планшета.

Всьо за тиждень волонтерці вдалось придбати:

Mavic 3 combo - 114 тис. грн;

Дрони Mavic 3 - 3800 євро;

Дві рації Motorola - 69 450 тис. грн;

Два тепловізори - 58 250 тис. грн;

Приціл - 37 950 тис. грн;

Планшети - один - 7 тис, інший - 9 тис;

Медикаменти - 11 тисяч.

Українців закликають долучитися до допомоги, адже військові боронять Україну та мають багато потреб.

Українським військовим на фронті потрібна термінова допомога (facebook.com/nataliiayusupova)

Реквізити для допомоги: