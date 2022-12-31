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На фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовим

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Субота 31 грудня 2022 15:06
На фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовим ЗСУ потрібна допомога (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові завдають масових ракетних ударів по мирних містах України. Також зараз тривають жахливі бої у Бахмуті Донецької області. ЗСУ необхідні дрони та спорядження, то волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям.

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.

Що потрібно

За її словами, через криваві бої на фронті, багато військових загинуло та отримали поранення.

В першу чергу українські військові зараз потребують:

  • 4 квадрокоптери Mavic 3 та Mavic 3 combo;
  • 4 рації Motorola;
  • 3 тепловізора;
  • 3 планшета.

Всьо за тиждень волонтерці вдалось придбати:

  • Mavic 3 combo - 114 тис. грн;
  • Дрони Mavic 3 - 3800 євро;
  • Дві рації Motorola - 69 450 тис. грн;
  • Два тепловізори - 58 250 тис. грн;
  • Приціл - 37 950 тис. грн;
  • Планшети - один - 7 тис, інший - 9 тис;
  • Медикаменти - 11 тисяч.

Українців закликають долучитися до допомоги, адже військові боронять Україну та мають багато потреб.

На фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовимУкраїнським військовим на фронті потрібна термінова допомога (facebook.com/nataliiayusupova)

Реквізити для допомоги:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
  • 5375411504293973 Монобанк
  • UA753220010000026204306753142
  • Посилання на Банку Монобанк.

Раніше ми повідомляли, що волонтери збирають гроші на зимову форму для воїнів 57-ї ОМПБр.

Також ми писали, що українка відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових.

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