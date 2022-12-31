На фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовим
Російські військові завдають масових ракетних ударів по мирних містах України. Також зараз тривають жахливі бої у Бахмуті Донецької області. ЗСУ необхідні дрони та спорядження, то волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям.
Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.
Що потрібно
За її словами, через криваві бої на фронті, багато військових загинуло та отримали поранення.
В першу чергу українські військові зараз потребують:
- 4 квадрокоптери Mavic 3 та Mavic 3 combo;
- 4 рації Motorola;
- 3 тепловізора;
- 3 планшета.
Всьо за тиждень волонтерці вдалось придбати:
- Mavic 3 combo - 114 тис. грн;
- Дрони Mavic 3 - 3800 євро;
- Дві рації Motorola - 69 450 тис. грн;
- Два тепловізори - 58 250 тис. грн;
- Приціл - 37 950 тис. грн;
- Планшети - один - 7 тис, інший - 9 тис;
- Медикаменти - 11 тисяч.
Українців закликають долучитися до допомоги, адже військові боронять Україну та мають багато потреб.
Українським військовим на фронті потрібна термінова допомога (facebook.com/nataliiayusupova)
Реквізити для допомоги:
- PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
- 5375411504293973 Монобанк
- UA753220010000026204306753142
- Посилання на Банку Монобанк.
Раніше ми повідомляли, що волонтери збирають гроші на зимову форму для воїнів 57-ї ОМПБр.
Також ми писали, що українка відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових.