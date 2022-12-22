"Грядут морозы": волонтеры собирают деньги на зимнюю форму для воинов 57-й ОМПБр

Николаевская волонтер Марина Трач собирает средства на зимнюю форму и спальные мешки для воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые защищают Украину от российского агрессора.

Каждый из нас может сегодня приобщиться еще и к такому благородному делу.

На этот час уже 10 спальных мешков удалось отправить на передовую.

Женщина не устает помогать военным 57-й ОМПБр (фото: Марина Ткач)

Но для того, чтобы нашим воинам было комфортнее уничтожать врага, для бойцов 57-й ОМПБр нужно собрать чуть больше 214 тысяч гривен.

Эти средства пойдут на закупку курток, брюк, перчаток и спальных мешков.

"Грядут морозы и 57 бригада нуждается в зимней теплой форме и спальных мешках! Эти мужчины защищают нас на самых опасных направлениях и берегут наше спокойствие ценой своей жизни! Давайте и мы им поможем", - просит Марина.

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Воины 57-й ОМПБр (фото: Марина Трач)