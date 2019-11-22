На Донбасі загинув український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Богдан Шацький загинув під час виконання службових обов'язків

На Донбасі 22 листопада під час виконання службових обов'язків загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 15-го реактивного артилерійського полку в Facebook.

Повідомляється, що загинув командир батареї полку старший лейтенант Богдан Шацький. Йому було 24 роки.

"При виконанні службових обов'язків в ООС 22 листопада 2019, загинув наш побратим, командир батареї старший лейтенант Шацький Богдан Олексійович 1995 року народження. Військовослужбовець родом з Хмельницької області, с. Михля, Ізяславського району. Командування та особовий склад військової частини А1108 висловлює щирі співчуття з приводу загибелі воїна", - йдеться в повідомленні.

Фото: Богдан Шацький (facebook.com)

Нагадаємо, протягом четверга, 21 листопада, бойовики шість разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали троє українських військових.

Також РБК-Україна писало, що від початку сьогоднішнього дня збройні формування Російської Федерації на Донбасі тричі обстрілювали позиції операції Об'єднаних сил. При цьому використовувалися гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.